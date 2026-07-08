Primer y espectacular vistazo a Abbie Cornish como Anna Nicole Smith en Trust Me, I’m a Doctor - KINOGO PICTURES Y PM ENTERTAINMENTE GROUP

MADRID, 8 Jul. (CulturaOcio) -

Thane Economou (The Wedding Party) dirige a Kal Penn (Smile) en Trust Me, I'm a Doctor, filme en el que el actor interpreta al doctor Sandeep Kapoor, cuya vida da un vuelco dramático al verse implicado en la muerte de su expaciente Anna Nicole Smith. La exmodelo y actriz está interpretada en la cinta por Abbie Cornish (Presunta inocente), de la que ya se ha mostrado un primer y espectacular vistazo totalmente caracterizada.

La imagen, publicada por Variety, está ambientada en el desfile del Orgullo de West Hollywood de 2005. En ella puede verse a Kapoor arrodillado sobre un coche junto a Smith, radiante, tumbada en el capó. Por aquel entonces, el médico fue objeto de críticas por haber cruzado supuestamente la línea entre médico y paciente al estrechar demasiado su relación con la modelo.

Además, otra secuencia del filme muestra a Kapoor conversando con su abogada, Ellyn Garofalo (Linda Hamilton), en los pasillos de un juzgado. La escena recrea el momento en que Kapoor fue acusado por presuntas irregularidades en el tratamiento de Smith antes de su muerte en 2007.

Abbie Cornish Transforms Into Anna Nicole Smith in First Look at ‘Trust Me, I’m a Doctor (EXCLUSIVE) https://t.co/tZTqwI1Lq9 — Variety (@Variety) July 7, 2026

Kapoor terminó siendo exonerado y absuelto de todos los cargos tras un juicio de nueve semanas. Sin embargo, su nombre volvió a copar titulares en 2017, cuando aseguró en una entrevista para Scandal Made Me Famous, del canal Reelz, que no consideraba a Smith una adicta.

Según defendió entonces, durante el juicio se determinó que la modelo no sufría una adicción, sino problemas de dolor reales por los que recibía tratamiento y medicación.

LA INTERPRETACIÓN DE CORNISH NO SE REDUCE A UNA IMITACIÓN DE ANNA NICOLE SMITH

En este sentido, Penn dejó claro que no le correspondía a él juzgar si Kapoor tuvo algún grado de responsabilidad en la muerte de Smith y que, como le trasladó al propio doctor, su única tarea era "hacer justicia al personaje tal y como está escrito en el guion".

Por otra parte, explicó que Kapoor le habló de la diferencia entre desarrollar dependencia a una sustancia y padecer una adicción, una distinción con la que el actor asegura no estar familiarizado.

Penn también apuntó que la película pone el foco en el entorno de Smith y en la forma en que quienes la rodeaban reaccionaban a sus problemas. Asimismo, quiso subrayar que la interpretación de Cornish en la película no se limita a una simple imitación de Smith. "Creo que supo aportar toda la carga emocional, la vulnerabilidad y la complejidad de Anna Nicole Smith", expresó a Variety.

"Además, eso me facilitó mucho el trabajo, porque en escenas así mi personaje está reaccionando constantemente al de Anna, y en cuanto Abbie aparecía convertida en ella, todo resultaba mucho más sencillo", añadió, elogiando el trabajo de Cornish.

Dirigida por Economou, Trust Me, I'm a Doctor llegará a los cines el 16 de octubre de la mano de Briarcliff Entertainment. La película cuenta también en su reparto con Dan Willmott, Al Sapienza y Elon Gold, entre otros, y está producida por Ryan Hawkins, Al Engemann, Rebecca Case y Geenah Krisht.