Los Power Rangers vuelven a la carga con nuevas series y películas

MADRID, 21 Oct. (CulturaOcio) -

Tras su discreto regreso a los cines en 2017, la franquicia Power Rangers vuelve a la carga con nuevos proyectos de cine y televisión. Y lo harán en un universo compartido desarrollado por Jonathan Entwistle, el creador de las series de Netflix Esta mierda me supera y The End of the F***ing World.

Según informa The Hollywood Reporter, será el estudio Entertainment One, adquirido por Harsbro, propietaria de los derechos de Power Rangers, quien ha encargado a Entwistle los proyectos.

"Esta es una oportunidad increíble para llevar estos nuevos Power Rangers tanto a las nuevas generaciones como a sus entregados fans. Llevaremos el espíritu de lo analógico al futuro, utilizando la acción y la narrativa que hicieron de esta marca un éxito", comentó Entwistle.

"Jonathan tiene una visión creativa increíble para esta icónica y muy exitosa franquicia y es sin duda el arquitecto adecuado para unirse a nosotros mientras reimaginamos el mundo de la televisión y el cine de esta saga", afirmaron el presidente de la división de cine eOne, Nick Meyer, y Michael Lombardo, responsable de la división de televisión.