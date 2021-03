Un político japonés se presenta a las elecciones vestido del Joker de Joaquin Phoenix

MADRID, 11 Mar. (CulturaOcio) -

Yuusuke Kawai, director una agencia de organización de eventos y técnico de empleo, se ha presentado su candidatura a gobernador de la prefectura de Chiba, Japón, vestido como el Joker, el archienemigo de Batman, provocando un gran impacto entre los asistentes a la rueda de prensa en la que anunció su programa electoral.

Vestido como personaje cuya interpretación valió un Oscar a Joaquin Phoenix, Kawai anunció su candidatura por el Partido Hacer Todo Chiba una Tierra de Sueños y Magia. Los puntos más curiosos de su agenda política es cambiar el nombre del Aeropuerto Internacional de Narita, para que pase a llamarse Disney Sky, un claro guiño a Tokyo Disneyland, que se encuentra en la región y es también una referencia a DisneySea, considerado uno de los mejores parques temáticos del mundo.

Aunque vestido como el supervillano de Warner, Kawai, en su programa, muestra ser un fan de Disney, pues también quiere convertir el emblemático tema 'Let It Go', de 'Frozen', en el himno oficial de Chiba. Otra de sus promesas si llega a gobernador es cambiar la palabra "basura" por "fragmento de estrella".

No obstante, aunque convertir a la prefectura entera en una ciudad Disney sea uno de los puntos más llamativos de sus promesas electorales, lo cierto es que su programa tiene un objetivo más sensato y concreto: luchar contra la pandemia del COVID-19, pues su agenda política es completamente distinta a la de su rival en las elecciones, Masayuki Hiratsuka, antiguo miembro de NHK y líder del Partido por la Soberanía Popular.

Hiratsuka es conocido por sus declaraciones negacionistas. Está en contra del uso de la mascarilla como método de prevención del coronavirus y considera que el COVID-19 "es solo un resfriado" y que "las vacunas son peligrosas". En este sentido, Kawai se ha mostrado completamente opuesto a Hiratsuka, declarando que "resfriarse nunca es agradable" y que "las mascarillas también pueden prevenir de las alergias estacionales".

Según declaró Kawai a Tokyo Sport, el motivo por el que ha presentado a las elecciones vestido del Joker ha sido para "llamar la atención" de los votantes. "Dado que el arlequín es una especie de héroe oscuro, tuve la impresión de que poder lograr el apoyo de las masas", comentó.

Kawai es un viejo conocido de los medios nipones. Anteriormente, intentó hacerse un hueco en el mundo de la comedia y el entretenimiento en televisión, llegando a participar en varios talent-shows. Recientemente, lanzó un vídeo musical en redes, en el que también aparecía caracterizado como el personaje interpreto por Joaquin Phoenix.