El polémico final de Una casa llena de dinamita de Netflix, explicado

MADRID, 25 Oct. (CulturaOcio) -

La paranoia política y el temor a una guerra nuclear son los ingredientes del último y explosivo thriller de Netflix, Una casa llena de dinamita. Sin embargo, el desenlace del distópico filme de Kathryn Bigelow ha resultado de lo más sorprendente, ya que termina con un enorme 'cliffhanger'. Pero... ¿por qué?

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Una casa Llena de dinamita centra su trama en una crisis sin precedentes: un misil nuclear de origen desconocido es lanzado contra Estados Unidos y, en consecuencia, la Casa Blanca comienza una carrera contrarreloj para averiguar quién es el responsable y cómo actuar para evitar un desastre de este calibre.

La cinta de Bigelow, cuyo guion corre a cargo de Noah Oppenheim, coguionista de la serie de Netflix Día Cero, corta por lo sano su final. Pero esto no es casual, sino deliberado. La razón para dejar el desenlace sin resolver la ha dado el propio Oppenheim: "No queremos darle a la audiencia una resolución clara y ordenada", explicó a Radio Times.

Jasón Clarke, que interpreta al almirante Mark Miller en la película, señaló que el 'cliffhanger' de Una casa llena de dinamita cambia el enfoque a los espectadores, invitándolos a reflexionar acerca de los peligros que representan las amenazas nucleares.

"Creo que se puede relacionar con lo que está ocurriendo en el mundo", confesó Rebecca Ferguson durante la entrevista. "Es muy actual", añadió la actriz que da vida en la película a la capitana Olivia Walker.

"Pienso que hay un trasfondo: la sorprendente realidad sobre la cantidad de cabezas nucleares que existen", continuó Ferguson. "Creo que lo más importante es que la gente no comprende que una sola persona tiene ese poder. Un ser humano puede provocar una guerra nuclear, y cuando eso ocurre, el impacto es devastador", sentenció.

Y es que Una casa llena de dinamita muestra al presidente de los Estados Unidos (Idris Elba), aún sin conocer el origen del misil, obligado a tomar una drástica decisión: contraatacar y arriesgarse a una guerra nuclear, o esperar para tratar de identificar a los responsables, lo que, evidentemente, podría dejar al país vulnerable a nuevos ataques. No obstante, las declaraciones de Oppenheim dejan claro que este desenlace sirve como reflexión para que la audiencia piense seriamente en lo que podría suceder si este hipotético escenario llegará a ocurrir.