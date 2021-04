Pixar ya está buscando la voz para su primer personaje transgénero

MADRID, 25 Abr. (CulturaOcio) -

Pixar dará un paso más en la diversidad presentando a su primer personaje transgénero. Aunque por el momento no se conoce el título ni la trama de la película en la que aparecerá, el estudio ya está buscando al intérprete que pondrá voz al protagonista.

La cuenta TransMarch compartió a través de Twitter la oferta de casting. "Pixar está buscando una voz joven para su próximo proyecto de animación. El personaje, Jess, es una chica trans de 14 años. Ella es compasiva, divertida y siempre dispuesta a apoyarte", reza la descripción del personaje.

We have confirmed this is legit, so share away! pic.twitter.com/oKLFzyjXIL