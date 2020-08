Actualizado 25/08/2020 12:31:17 +00:00 CET ¿Qué personaje es Taika Waititi en El Escuadrón Suicida (The Suicide Squad) de James Gunn? Taika Waititi, director de Thor: Ragnarok, estará en The Suicide Squad - GETTY MADRID, 25 Ago. (CulturaOcio) - - Gracias a la DC FanDome, el gran evento digital de los personajes de DC, los fans ya han tenido la oportunidad de ver las primeras imágenes de El Escuadrón Suicida (The Suicide Squad) que dirige James Gunn a modo de reboot. La lista de villanos titulares también ha sido confirmada. Sin embargo, el personaje de Taika Waititi se ha mantenido en secreto. ¿Quién es? Entre las muchas caras conocidas que Gunn ha reunido para la ocasión, entre las que se encuentran Idris Elba, Joel Kinnaman, John Cena, Margot Robbie y Viola Davis entre otros, destaca la presencia del director de Thor: Ragnarok y JoJo Rabbit. Su personaje por el momento se mantiene en secreto, pero los fans ya han empezado a hacer sus propias cábalas. Además de su faceta como cineasta, Waititi ha demostrado sus dotes de actuación en JoJo Rabbit y Lo que hacemos en las sombras. Y más allá también ha puesto voz a varios personajes, como Korg en Ragnarok o el androide IG-11 en The Mandalorian, actuación por la que ha sido nominado a los Emmy. Juntando estos datos, todos los indicios llevan a pensar en un gran villano de Batman: el gigantesco escualo humanoide conocido como King Shark. Si bien se ha revelado que el actor Steve Agee interpreta a King Shark en el set de rodaje, con tecnología de captura de movimiento para luego recrear al personaje por CGI, también ha explicado en redes sociales que él es sólo "la referencia en el set", lo que significa que otro intérprete pondrá voz a King Shark. ¿Será este el papel de Waititi? Esto es lo que opinan los fans. Ok now I’m convinced that Taika Waititi is voicing King Shark & I’m already laughing my ass off. 😂#TheSuicideSquad #DCFanDome https://t.co/TxUQBNQ619 — Jay ✊🏼😷 (@_champagnepepe) August 22, 2020 Guys.@TaikaWaititi wasn't there.



Agee is the body for King Shark, but presumably not the voice.......



IS TAIKA THE VOICE OF KING SHARK????????#TheSuicideSquad https://t.co/p6Hv9A2JuN — Tyler (@TylersNewGroove) August 22, 2020 if Taika Waititi ISN’T the voice of King Shark in #TheSuicideSquad i’m gonna be SO SAD #DCFanDome — madisen ‎✪ BLM (@mads_stxn) August 22, 2020 Taika Waititi's role in #TheSuicideSquad still hasn't been revealed



Do you think he's voicing King Shark? Or playing someone else? 🤔 pic.twitter.com/OZj7DoPNnc — Fandom (@getFANDOM) August 24, 2020 I know Steve Agee was the on-set King Shark, but I hope @TaikaWaititi is playing him. A man can dream... #TheSuicideSquad #DCFanDome pic.twitter.com/7Diog0M2nV — variantaidan (@variantaidan) August 22, 2020 I know Steve Agee was the on-set King Shark, but I hope @TaikaWaititi is playing him. A man can dream... #TheSuicideSquad #DCFanDome pic.twitter.com/7Diog0M2nV — variantaidan (@variantaidan) August 22, 2020

So who else is imagining Taika Waititi as the voice of King Shark? I am and I love it! 😉 #TheSuicideSquad pic.twitter.com/G1JIVgfbYi — The Real Zubes (@therealzubes) August 22, 2020

Otros papeles que se rumorean podrán ser Starro el Conquistador o Kalmaku, uno de los villanos icónicos de los cómics de Green Lantern.

Who else is thinking that Starro the Conquerer is who Taika Waititi is voicing in #TheSuicideSquad? — DEJ | #BlackLivesMatter (@DawsonEJoyce) August 22, 2020