Esta es la peor película de terror de la historia para Stephen King

MADRID, 3 Jul. (CulturaOcio) -

Stephen King es probablemente el escritor de terror más destacado. El autor también es fan del cine de este género, y es que muchas de sus obras han sido adaptadas a la gran pantalla. El estadounidense se ha sincerado en Twitter y ha revelado cuál es la peor película de horror que ha visto.

"¿Cuál es la peor película de terror que habéis visto? Para mí es Blood Feast", confesó. Dirigida por Herschell Gordon Lewis y estrenada en 1963, Blood Feast gira en torno a un "cocinero egipcio que mata a varias mujeres en los suburbios de Miami para usar partes de su cuerpo para revivir a una diosa egipcia dormida mientras un detective de policía inepto intenta localizarlo".

What is the worst horror movie you ever saw? For me, BLOOD FEAST.