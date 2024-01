Penélope Cruz, nominada en los Premios del Sindicato de Actores de Hollywood por Ferrari

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Actores de Hollywood ha anunciado sus nominaciones para sus premios anuales, conocidos como SAG Awads, que se entregarán el próximo 24 de febrero. Entre los candidatos está Penélope Cruz, que opta al galardón a mejor actriz de reparto por 'Ferrari'.

La intérprete española competirá con Emily Blunt por 'Oppenheimer', Danielle Brooks por 'El color púrpura', Jodie Foster por 'Nyad' y Da'Vine Joy Randolph por 'Los que se quedan'.

En las categorías de cine, 'Oppenheimer' y 'Barbie' han empatado como las más nominadas con cuatro candidaturas. La cinta de Nolan opta, además de al galardón a mejor actriz de reparto, a los premios a mejor actor para Cillian Murphy, mejor actor de reparto para Robert Downey Jr. y mejor reparto. Por su parte, el largometraje de Greta Gerwig podría hacerse con los reconocimientos a mejor actriz para Margot Robbie, mejor actor de reparto para Ryan Gosling, mejor reparto y mejor reparto de dobles de acción.

A las mencionadas películas les siguen 'Los asesinos de la luna' de Martin Scorsese y 'American Fiction' de Cord Jefferson, ambas cintas con tres nominaciones cada una.

En las categorías televisivas, 'Succession' parte como gran favorita con cinco nominaciones: mejor actor en una serie de drama para Brian Cox, Kieran Culkin y Matthew Macfadyen; mejor actriz en una serie de drama para Sarah Snook y mejor reparto en una serie de drama. En el género de drama, 'The Morning Show' y 'The Last of Us' optan a dos galardones cada una.

Por su parte, 'Ted Lasso' y 'The Bear' anotan cuatro nominaciones en las categorías televisivas de comedia, incluyendo el galardón a mejor reparto.

Issa Rae, que está nominada por partida doble como parte de los elencos de 'American Fiction' y 'Barbie', y Kumail Nanjiani anunciaron las nominaciones a través de un directo de Instagram en las cuentas de los Premios SAG y Netflix.

LISTA COMPLETA DE NOMINADOS: CINE

MEJOR ACTOR

Bradley Cooper por 'Maestro'

Colman Domingo por 'Rustin'

Paul Giamatti por 'Los que se quedan'

Cillian Murphy por 'Oppenheimer'

Jeffrey Wright por 'American Fiction'

MEJOR ACTRIZ

Annette Bening por 'Nyad'

Lily Gladstone por 'Los asesinos de la luna'

Carey Mulligan por 'Maestro'

Margot Robbie por 'Barbie'

Emma Stone por 'Pobres criaturas'

MEJOR ACTOR DE REPARTO

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Emily Blunt por 'Oppenheimer'

Danielle Brooks por 'El color púrpura'

Penélope Cruz por 'Ferrari'

Jodie Foster por 'Nyad'

Da'vine Joy Randolph por 'Los que se quedan'

MEJOR REPARTO

MEJOR REPARTO DE DOBLES DE ACCIÓN

'Barbie'

'Guardianes de la Galaxia Vol. 3'

'Indiana Jones y el dial del destino'

'John Wick 4'

'Misión Imposible: Sentencia mortal - Parte 1'

LISTA COMPLETA DE NOMINADOS: TELEVISIÓN

MEJOR ACTOR (DRAMA)

Brian Cox por 'Succession'

Billy Crudup por 'The Morning Show'

Kieran Culkin por 'Succession'

Matthew Macfadyen por 'Succession'

Pedro Pascal por 'The Last of Us'

MEJOR ACTRIZ (DRAMA)

Jennifer Aniston por 'The Morning Show'

Elizabeth Debicki por 'The Crown'

Bella Ramsey por 'The Last of Us'

Keri Russell por 'La diplomática'

Sarah Snook por 'Succession'

MEJOR ACTOR (COMEDIA)

Brett Goldstein por 'Ted Lasso'

Bill Hader por 'Barry'

Ebon Mos-Bachrach por 'The Bear'

Jason Sudeikis por 'Ted Lasso'

Jeremy Allen White por 'The Bear'

MEJOR ACTRIZ (COMEDIA)

Alex Borstein por 'La maravillosa Sra. Maisel'

Rachel Brosnahan por 'La maravillosa Sra. Maisel'

Quinta Brunson por 'Colegio Abbott'

Ayo Edebiri por 'The Bear'

Hannah Waddingham por 'Ted Lasso'

MEJOR REPARTO (DRAMA)

'The Crown'

'La edad dorada'

'The Last of Us'

'The Morning Show'

'Succession'

MEJOR REPARTO (COMEDIA)

'Colegio Abbott'

'Barry'

'The Bear'

'Solo asesinatos en el edificio'

'Ted Lasso'

MEJOR REPARTO DE DOBLES DE ACCIÓN

'Ahsoka'

'Barry'

'Bronca'

'The Last of Us'

'The Mandalorian'

MEJOR ACTOR EN UNA MINISERIE O TV MOVIE

Matt Bomer por 'Compañeros de ruta'

Jon Hamm por 'Fargo'

David Oyelowo por 'Hombres de Ley: Bass Reeves'

Tony Shalhoub por 'Mr. Monk's Last Case: A Monk Movie'

Steven Yeun por 'Bronca'

MEJOR ACTRIZ EN UNA MINISERIE O TV MOVIE

Uzo Aduba por 'Medicina letal'

Kathryn Hahn por 'Pequeñas cosas hermosas'

Brie Larson por 'Cocina con química'

Bel Powley por 'Una pequeña luz: Protegiendo a Ana Frank'

Ali Wong por 'Bronca'