La película del fenómeno viral Gente que conocemos en vacaciones ya tiene tráiler y fecha de estreno en Netflix

Archivo - El amor y la amistad se cruzan en el trailer de Gente que conocemos en vacaciones, la nueva comedia de Netflix - NETFLIX - Archivo

MADRID, 4 Dic. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el trailer oficial de Gente que conocemos en vacaciones, la nueva comedia romántica de Netflix basada en la novela homónima de Emily Henry. La película, dirigida por Brett Haley y protagonizada por Emily Bader y Tom Blyth llegará a la plataforma de streaming el próximo 9 de enero de 2026.

El avance, de poco más de dos minutos y medio de duración, sigue la pista de una pareja de amigos, que, pese a la distancia, deciden pasar las vacaciones de verano juntos. Los viajes que realizan los protagonistas sirven como un paréntesis en su vida, bajo la premisa de que "de vacaciones puedes ser quien tú quieras".

Sin embargo, su relación de amistad choca con el posible amor que existe entre ellos, convirtiendo sus entrañables escapadas en una lucha constante entre el destino y la fantasía de lo que podría ser...

"Poppy (Emily Bader), un espíritu libre, y Alex (Tom Blyth), amante de la rutina, han sido mejores amigos durante una década y pasan cada verano de vacaciones juntos a pesar de vivir en diferentes ciudades. El delicado equilibrio de su amistad se pone a prueba cuando comienzan a cuestionarse lo que para todos los demás era obvio: ¿podrían ser realmente la pareja perfecta?", reza la sinopsis de la cinta.

Completan el reparto de la película Sarah Catherine Hook, Lucien Laviscount, Miles Heizer, Jameela Jamil, Tommy Do, Lukas Gage, Alice Lee, Molly Shannon y Alan Ruck. El guion de Gente que conocemos en vacaciones está escrito por Yulin Kuang, Amos Vernon y Nunzio Randazzo, y la producción corre a cargo de Wyck Godfrey, Marty Bowen, y Isaac Klausner, Laura Quicksilver, Ted Gidlow y Emily Henry son los productores ejecutivos de la película.