Patricia Riggen dirige G20: "Viola Davis tiene tanta credibilidad como Liam Neeson o Bruce Willis, está súper fuerte"

LOS ÁNGELES, 10 Abr. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

Acción y política se dan la mano en G20, el nuevo thriller de Prime Video protagonizado por la oscarizada actriz Viola Davis. Dirigida por la cineasta mexicana Patricia Riggen, la película de acción llega en exclusiva a la plataforma de streaming este jueves 10 de abril.

En G20, Davis da vida a la presidenta de Estados Unidos, Danielle Sutton, quien se convierte en el blanco principal durante un ataque terrorista a una cumbre internacional. En medio del caos, su misión no solo será sobrevivir, sino también proteger a su familia y a los líderes mundiales presentes.

Pero G20 es mucho más que una cinta de acción convencional. "Me encanta la idea de una película de acción con una protagonista mujer. Me parece fundamental que hagamos estas películas ahora y cambiemos las percepciones que hay en el mundo de las mujeres", manifestó Patricia Riggen en una entrevista concedida a CulturaOcio.

"Y, obviamente, también me encantó que la protagonista fuera Viola Davis. Es una actriz verdaderamente de una talla actoral, de una profundidad... Me siento muy orgullosa de haber podido dirigirla", señala la directora de Los 33 o Milagros del cielo. El largometraje mezcla acción, suspense y drama político, pero también tiene mucha carga emocional.

"El mayor reto siempre es la falta de tiempo, porque las escenas de acción toman mucho tiempo, pero era muy importante no olvidarnos de la parte dramática", explica Riggen. "Las películas de acción que no tienen una buena historia y buenos personajes no me importan. Llega un momento en que la acción solo por la acción aburre. Te tiene que importar el personaje para que no te aburra, para que te emocione verdaderamente", afirma con franqueza.

Y G20 tiene mucho que ofrecer en ese sentido. La película se desmarca de otros thrillers del género con una propuesta que marca la diferencia: una protagonista afroamericana, madura y poderosa. "No es muy común tener una mujer afroamericana de cierta edad como protagonista. Viola tiene tanta credibilidad como Liam Neeson o Bruce Willis para las peleas... está súper fuerte. Entonces te la crees", dice Riggen.

"Además, le metimos mucha parte emocional. Es de acción, pero tiene corazón. Eso hace que también al público femenino le interese la película, no solamente al público de cine de acción", concluye. Los actores Anthony Anderson, Marsai Martin, Ramón Rodríguez, Douglas Hodge, Elizabeth Marvel, Sabrina Impacciatore, Christopher Farrar y Antony Starr completan el reparto de la película.