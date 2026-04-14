Paddington 4 ya está en marcha con "guionistas de comedia de renombre mundial"

MADRID, 14 Abr. (CulturaOcio) -

Entre los muchos anuncios y avances que por el momento se han presentado en la CinemaCon se encuentra la confirmación de una cuarta película de Paddington, cuya entrega más reciente, Paddington: Aventura en la selva, llegó en 2024.

Fue durante la presentación de StudioCanal en el Caesars Palace de Las Vegas que se dio a conocer que se estaba preparando un nuevo filme del icónico personaje creado por Michael Bond en 1958. La CEO de la compañía, Anna Marsh no pudo ofrecer muchos detalles de la cinta, más allá de que "guionistas de comedia de renombre mundial" se habían incorporado al proyecto.

Mientras que las dos primeras películas de la saga, estrenadas en 2014 y 2017, contaron con Paul King como director, Paddington: Aventura en la selva fue dirigida por Dougal Wilson. Por el momento, se desconoce el cineasta que se pondrá al frente de la nueva entrega.

REPARTO DE PADDINGTON 4, AÚN POR CONFIRMAR

Tampoco está confirmado si el reparto de las anteriores películas regresará para acompañar una vez más al simpático oso. De hecho, Hugh Boneville, que daba vida al patriarca de la familia Brown, ha expresado en el pasado que probablemente no volviese a encarnar al personaje.

"No lo creo. De verdad que no. Me ha encantado, pero ya me estoy haciendo mayor. Es un papel para un hombre más joven, pero se puede contar con otros actores y funcionará igual de bien, porque lo importante es el oso", expuso el intérprete en una entrevista, según recuerda Collider.

Hasta ahora, el elenco principal de la saga ha estado formado por Boneville, Emily Mortimer, Samuel Joslin, Madeleine Harris, Julie Walters, Jim Broadbent, Imelda Staunton y Ben Whisaw (este último dando voz a Paddington en su versión original). En cuanto a recepción, cabe decir que, con sus tres películas, la saga lleva recaudados casi 700 millones de dólares en la taquilla mundial.