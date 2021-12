Paco León pide perdón por "romantizar" una violación en Kiki: El amor se hace

MADRID, 3 Dic. (CulturaOcio) -

Paco León ha pedido perdón por una de las historias de su comedia sexual coral 'Kiki: El amor se hace'. El intérprete y director se ha disculpado por haber "romantizado" una "violación sistemática", haciendo referencia a una de las tramas, en la que un hombre drogaba a su esposa para tener relaciones sexuales con ella. "Siento mucho no haber tenido en ese momento la sensibilidad para tratar el tema", ha reconocido.

En plena promoción de su nueva película, la comedia 'Mamá o papá', León ha entonado el mea culpa en su cuenta personal de Instagram. "Kiki es una película que dirigí en 2016. Es un remake de una película australiana, con diferentes historias donde se intenta normalizar las diferentes filias sexuales y tratar la diversidad de las prácticas eróticas", comenzó a escribir.

"Creo que es muy divertida e interesante. En general, me siento muy orgulloso de ella. Pero hay una de las historias donde un hombre droga a su mujer para practicar sexo con ella, por supuesto sin su consentimiento", señala. "Aunque tratamos de darle motivaciones a los personajes, es imperdonable haber romantizado una violación sistemática", expuso.

El actor y creador de 'Arde Madrid' se disculpa por "no haber tenido en ese momento la sensibilidad para tratar el tema y haber frivolizado con él". "No es fácil reconocer que metiste la pata en el pasado ahora que no viene a cuento", escribió. "Pero creo que sí viene a cuento. Que todos tenemos una responsabilidad con lo que hacemos y los valores que transmitimos", continuó.

"Y que con la mejor de las intenciones te das cuenta de que tú también estás colaborando en la cultura de la violación. Me avergüenzo de ello y agradezco a las personas que me lo han hecho ver. Prometo seguir trabajando y aprendiendo", concluyó.

Su disculpa ha contado con el apoyo de buena parte de sus compañeros de profesión. Javier Calvo, Sara Sálamo, Alfonso Bassave, Inma Cuevas o Leticia Dolera le han mostrado su respaldo en redes sociales al igual que lo han hecho otras figuras como Roy Galán, Leo Peralta o Antonio Najarro.