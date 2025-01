Otro falso Brad Pitt creado con IA estafa casi un millón de euros a una francesa

MADRID, 15 Ene. (CulturaOcio) -

Desgraciadamente, las estafas online están a la orden del día y son muchas las estrellas de Hollywood cuyos nombres se utilizan para engañar a las víctimas y hacerles desembolsar granes sumas de dinero. Brad Pitt es uno de los actores cuya identidad se ha utilizado más de una vez para este tipo de delitos y recientemente ha salido a la luz un caso en el que una mujer francesa perdió casi un millón de euros y se divorció, segura de estar ayudando al intérprete. Y lejos de despertar compasión, la noticia ha causado una oleada de burlas hacia la víctima en redes sociales.

Según relató la mujer, llamada Anne, en el programa Seven To Eight del canal TF1, llegó a pensar que estaba manteniendo una relación sentimental con el actor, quien le pedía dinero para afrontar una operación de riñón, ya que, tras su divorcio de Angelina Jolie, no podía acceder a su propia cuenta bancaria. Anne reveló que todo comenzó con un mensaje de alguien haciéndose pasar por la madre de Pitt, que le dijo que su hijo necesitaba a alguien como ella.

"Al principio me dije que era falso, que era ridículo", admitió la mujer, añadiendo que no estaba acostumbrada a las redes sociales y no sabía lo que le estaba ocurriendo. Los estafadores usaron Inteligencia Artificial para crear imágenes y mensajes personalizados que hicieran creer a su víctima que estaba hablando con el verdadero actor.

A French woman reportedly divorced her millionaire husband then was scammed out of $850k by a fake Brad Pitt.



The scammer used AI-generated photos and claimed he was undergoing cancer treatment and couldn’t access his money due to his divorce. She realized the truth upon seeing… pic.twitter.com/cG5KFa6ojr — Pop Base (@PopBase) January 14, 2025

Anne acabó enviando más de 800.000 euros para cubrir la supuesta operación por la que tenía que pasar la estrella y se divorció de su marido, convencida de que tendría un futuro junto a Pitt. Solo al ver al intérprete en la televisión con su novia, Ines de Ramón, se percató del engaño. "Me pregunto por qué me eligieron a mí para hacer un daño así. Nunca he hecho daño a nadie. Esta gente se merece el infierno", expresó la víctima que, según informó el medio, había sufrido depresión.

En todo caso, la historia de Anne generó una ola de burlas hacia ella en redes sociales, por lo que el canal francés optó por retirar la entrevista. "La noticia difundida este domingo ha provocado una oleada de acoso contra la testigo", expresó en su cuenta de X (antes Twitter) el periodista Harry Roselmack. "Para proteger a las víctimas, hemos decidido retirarlo de nuestras plataformas", anunció.

De las chanzas a costa de la víctima se hicieron eco cuentas como la del club de fútbol Toulouse, que publicó un mensaje diciendo que el actor había asegurado que estaría en el estadio ese miércoles (texto que más tarde eliminó y por el que se disculpó) y la de Netflix Francia, que promocionó cuatro películas en las que se podía ver de verdad y de manera gratuita a Pitt.

Cabe decir que no se trata de la primera estafa en nombre del intérprete que se lleva a cabo. En 2023 salió a la luz que una mujer de Granada había sido víctima de un engaño de este tipo por el que perdió 170.000 euros, así como otras dos nuevas vítimas en Vizcaya a las que estafaron 325.000 euros.

Los delitos llegaron a oídos de Pitt, cuyo portavoz valoró lo ocurrido en declaraciones a TheWrap el pasado septiembre. "Es horrible que los estafadores se aprovechen de la fuerte conexión de los fans con las celebridades y esto es un recordatorio importante para no responder a contactos en internet no solicitados, especialmente de actores que no tienen presencia en las redes sociales", señaló.