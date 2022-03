Los Oscar desactivan la polémica con Rachel Zegler (West Side Story), que será presentadora en la gala

MADRID, 23 Mar. (CulturaOcio) -

West Side Story es candidata a siete premios Oscar, incluidos los galardones a mejor película y mejor dirección. La actriz Rachel Zegler, quien encarna a María, ha estado a punto de perderse la ceremonia ya que no ha recibido su invitación, pero todo apunta a que finalmente estará el 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles como presentadora.

Zegler desveló en Instagram que no estaba invitada al evento. "No sé, lo he intentado todo, pero no parece que vaya a suceder. Apoyaré West Side Story desde mi sofá y estaré orgullosa del trabajo que hicimos tan incansablemente hace tres años. Espero que ocurra algún milagro de última hora y pueda celebrar nuestra película en persona, pero bueno, así son las cosas a veces, supongo. Gracias por toda la conmoción y la indignación, yo también estoy decepcionada. Pero está bien. Muy orgullosa de nuestra película", publicó.

Según Variety, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha decidido solucionarlo invitando a Zegler a que participe en la gala como presentadora. Según el periodista especializado Clayton Davis la actriz no habría sido invitada en un primer momento debido a las restricciones por el coronavirus, que han obligado a reducir el número de asistentes.

La intérprete se encuentra actualmente en Londres filmando la nueva versión de Blancanieves, en la que encarna el papel principal. La película está en plena producción y el calendario de grabación tendría que ajustarse para que Zegler pueda asistir a los Oscar. Cabe destacar que la Academia aún no ha confirmado oficialmente la participación de Zegler.

De confirmarse su participación, Zegler ejercería como presentadora junto a otras estrellas como Elliot Page, Bill Murray, Jennifer Garner, Stephanie Beatriz, DJ Khaled, H.E.R., Tiffany Haddish, Tony Hawk, Kelly Slater, Shaun White, Daniel Kaluuya, Lupita Nyong'o, John Travolta, Mila Kunis, Naomi Scott, Wesley Snipes, Anthony Hopkins, Simu Liu, Uma Thurman, Rami Malek, Lily James, Ruth E. Carter, John Leguizamo, Kevin Costner, Lady Gaga, Youn Yuh-jung, Rosie Perez, Chris Rock y Zoë Kravitz

Muchos fans y celebridades respaldaron a Zegler, instando a los Oscar y a Disney a conseguir una invitación para ella. "Aprecio todo el apoyo, realmente lo aprecio. Vivimos en tiempos sin precedentes y se necesita mucho trabajo detrás de las cámaras para hacer que la magia del cine suceda, y lo mismo ocurre con las entregas de premios. Respetemos el proceso", señaló la artista en Twitter.

Además de los premios a mejor película y mejor dirección, West Side Story también opta a los reconocimientos a mejor actriz secundaria para Ariana DeBose, mejor diseño de producción, mejor sonido, mejor diseño de vestuario y mejor fotografía.