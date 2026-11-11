La ola, el último largometraje de Sebastián Lelio, llega a Filmin - FILMIN

MADRID, 11 Nov. (CulturaOcio) -

Este jueves 12 de noviembre llega a Filmin La ola, la última película del director chileno Sebastián Lelio (Una mujer fantástica), que falleció el pasado viernes 6 de noviembre a los 52 años. La cinta, presentada en 2025 en el Festival de Cannes, convierte las movilizaciones feministas universitarias de Chile de 2018 en un musical sobre el acoso, la lucha colectiva y la transformación social.

"Me parecía muy estimulante construir un relato que camina por el filo delgado de la tensión entre el espectáculo y la política contingente", indicó el cineasta en una entrevista con Radio Futuro, respecto a la elección del género musical para contar esta historia.

La idea del filme surgió cuando Lelio vio en 2018 una foto de las estudiantes encapuchadas que exigían una educación no sexista y denunciaban los abusos en las universidades chilenas. Desde el principio, el director quiso incorporar distintas perspectivas del feminismo al proyecto. "Lo primero fue la intuición de que era importante que mi participación fuera en minoría", explicó el cineasta a El País.

Así, el filme se desarrolló durante siete años con un equipo mayoritariamente femenino, formado, entre otras personas, por las guionistas chilenas Manuela Infante (Héroes invisibles), Josefina Fernández (Nadie sabe que estoy aquí) y Paloma Salas (El lugar de la otra). También contó con 17 compositoras chilenas, con música de Matthew Herbert (Una mujer fantástica) y con coreografías de Ryan Heffington (Licorice Pizza).

UNA TRANSFORMACIÓN SOCIAL A RITMO DE MUSICAL

"En el campus estallan oleadas de cambio, y entre las ocupaciones y concentraciones se encuentra Julia, una estudiante de música que se une a la causa para denunciar el acoso y los abusos que han soportado durante demasiado tiempo.

Pero mientras canta y baila al ritmo de los cánticos, un episodio no resuelto la atormenta: un confuso encuentro con Max, el ayudante de su profesor de canto. Su testimonio, íntimo y complejo, se convierte en una ola que empuja, sacude y trastorna una sociedad polarizada", reza la sinopsis oficial del filme, que está nominado a ocho premios Pedro Sienna, los principales galardones del cine chileno.

La ola fue el debut cinematográfico de Daniela López, Avril Aurora, Lola Bravo y Paulina Cortés. Completan el reparto nombres como Thiare Ruz (Baby Bandito), Amparo Noguera (Una mujer fantástica) o Florencia Berner (Baby Bandito), entre otros.