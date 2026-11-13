Odisea celebra el medio siglo de Apple con un documental sobre la compañía de la manzana

Odisea estrena La historia de Apple, coincidiendo con el 50 aniversario de la compañía - AMC

MADRID, 13 Nov. (CulturaOcio) -

Con motivo del 50 aniversario de la compañía, el canal Odisea estrena La historia de Apple este sábado 14 de noviembre a las 23:00 horas. El documental repasa la evolución de la marca, mostrando el salto desde aquel modesto taller doméstico de sus comienzos hasta su actual posición de liderazgo en la economía mundial.

El largometraje remonta sus inicios a 1976, año en el que Steve Jobs y Steve Wozniak fundaron la compañía en un garaje, con el objetivo de acercar la informática al público general. Aquella iniciativa terminó por revolucionar por completo la tecnología de consumo y la comunicación, transformando la manera en que la sociedad vive, trabaja e interactúa en su día a día.

Para examinar este brutal ascenso, la cinta cuenta con los testimonios directos de los pioneros que participaron en la creación de la empresa, así como con la visión de expertos en diseño, periodistas y diversos referentes de la generación digital.

Más allá de celebrar sus grandes hitos comerciales y tecnológicos, La historia de Apple también invita a la reflexión sobre el profundo impacto social de la marca. A lo largo de su metraje, la obra contrapone los indiscutibles avances de la firma en materia de creatividad y conectividad con los grandes dilemas contemporáneos que rodean a la industria, tales como la gestión de la privacidad, la creciente dependencia digital y el papel que juegan los dispositivos en la vida cotidiana.