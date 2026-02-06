La obra de teatro Inter Alia con Rosamund Pike llega a los cines de la mano de Yelmo - CINE YELMO

MADRID, 6 Feb. (CulturaOcio) -

Inter Alia, la obra de teatro a cargo de Suzie Miller y Justin Martin, responsables de títulos como Prima Facie, llega a la gran pantalla de la mano de Cine Yelmo. Protagonizada por Rosamund Pike (Perdida), la función teatral se proyectará en distintos puntos de España los próximos 12 y 17 de febrero.

Jamie Glover (Waterloo Road) completa el reparto de la obra, que se proyectará en directo desde el National Theatre de Londres y pondrá el broche final a la temporada de teatro en las salas de Yelmo. Estas sesiones se ofrecen en el marco de +Que Cine, la ventana de contenidos alternativos de la cadena, como óperas, musicales o conciertos.

Inter Alia narra la historia de Jessica Parks, interpretada por Pike, una compasiva e inteligente jueza del Tribunal de la Corona de Londres. En su trabajo, desafía el sistema caso tras caso, pero cuando se desprende de la toga, tiene que lidiar con sus responsabilidades de madre y esposa.

Las 17 salas de Cine Yelmo que proyectarán Inter Alia son: Álava (Boulevard), Alicante (Puerta de Alicante), Almería (Roquetas), Barcelona (Westfield La Maquinista, Premium Castelldefels), Gijón (Ocimax), Las Palmas (Las Arenas), Madrid (Ideal, Palafox, Rivas Futura), Málaga (Vialia), Santander (Peñacastillo), Santa Cruz de Tenerife (Meridiano), Tarragona (Parc Central), Valencia (Mercado de Campanar), Vigo (Travesía Vigo), Vizcaya (Artea). Las entradas ya están disponibles en la web de Yelmo Cines.