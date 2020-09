Los nuevos superhéroes salen a la luz en el tráiler de El club secreto de los no herederos al trono

MADRID, 2 Sep. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el primer tráiler de El club secreto de los no herederos al trono, la nueva película original de Disney+ que llegará a la plataforma de streaming el viernes 25 de septiembre.

Peyton Elizabeth Lee (Andi Mack) es la protagonista de esta nueva película dirigida por Anna Mastro (Runaways de Marvel, The Bold Type) que relata la historia de Sam, una adolescente rebelde miembro de la realeza que descubre que tiene súper poderes debido a un rasgo genético que sólo tienen los segundos en la línea de sucesión.

Sam es segunda en la línea al trono de Illyria y siempre se está preguntando qué significa ser miembro de la realeza. A diferencia de su hermana mayor Eleanor, que tiene casi 18 años y está formándose para convertirse en la siguiente reina, Sam prefiere tocar con su grupo de música y montar un concierto para protestar contra la monarquía, lo que acaba con un inevitable encontronazo con las autoridades.

Por ello, la reina Catherine, harta del comportamiento de su hija, la envía a clases de recuperación en un internado de verano para la realeza, pero Sam averigua que es una tapadera: ella y los otros cuatro príncipes no herederos descubren que tienen súper poderes y que están ahí para entrenar y formar parte de un club secreto muy especial.

Además de Peyton Elizabeth Lee como Sam; la película está protagonizada por Skylar Astin (Zoey's Extraordinary Playlist) como James; Olivia Deeble (Home and Away) como Roxana; Niles Fitch (This is Us) como Tuma; Faly Rakotohavana (Raven's Home) como Matteo; Isabella Blake Thomas (Once Upon a Time) como January; Elodie Yung (Daredevil) como la reina Catherine; Ashley Liao (Quizás para siempre) como Eleanor; Noah Lomax (El caso Willingham) como Mike; y Greg Bryk (El cuento de la criada) como el villano Inmate 34.