Nostálgico tráiler de Cazafantasmas: Más allá, cargado de guiños y el regreso de Bill Murray

MADRID, 27 Jul. (CulturaOcio) -

Sony vuelve a arrancar el Ecto-1. Llega el nuevo tráiler de 'Cazafantasmas: Más allá', el regreso de la icónica franquicia a los cines. Un avance lleno de nostalgia con el que Jason Reitman muestra que esta nueva entrega tendrá muchos guiños tanto a la cinta de 1984 como a su secuela de 1989. Su estreno está previsto para el 3 de diciembre, siendo uno de los títulos potentes para la taquilla navideña.

El adelanto muestra que esta secuela estará muy unida a la épica del cine fantástico, con secuencias que evocan más a 'Stranger Things' o 'Super 8' que al toque irreverente de la 'Cazafantasmas' original. También el avance deja bien claro que se trata de una secuela directa de la cinta de 1989.

En 'Cazafantasmas: Más allá', Carrie Coon es Callie, la hija del fallecido doctor Egon Spengler (Harold Ramis). Madre de dos hijas, Phoebe (McKenna Grace) y Trevor (Finn Wolfhard), la familia se ve obligada a ir a vivir a una casa de Oklahoma, que el doctor Spengler dejó en herencia a sus nietos.

Decididos a empezar de cero, pronto notarán que en ese pueblo suceden cosas extrañas, como terremotos a pesar de no estar cerca de una placa tectónica, así como también pasa algo en la antigua mina, la cual fue propiedad de un ocultista. Cuando salga un peligroso enemigo sobrenatural, será la inteligencia de Phoebe la que ayude a combatirlo.

El tráiler está plagado de homenajes al filme original, incluyendo escenas de los anuncios originales de los Cazafantasmas o la irrupción del antiguo Ecto-1, el cual parece estar en perfecto funcionamiento, a pesar de parecer estar algo cascado. También aparecen mini-pufts, los cuales ya habían sido revelados en un clip que Sony compartió por sorpresa en abril.

También, justo al final del avance, tras ver el antiguo número de los Cazafantasmas en un portal web, los protagonistas llaman, cogiendo la llamada una misteriosa mano, la cual pertenece al mismísimo Bill Murray, tal y como revela su propia voz.

Dirigida por Jason Reitman ('Juno', 'Up in the Air'), hijo de Ivan Reitman, realizador de la cinta original de 1984, y escrita por Reitman y Gil Kenan, 'Cazafantasmas: Más allá' está protagonizada también por Paul Rudd, además de que contará con el regreso no solo de Bill Murray, sino también de Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver y Annie Potts.