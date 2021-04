"No, no estás soñando, es Jason Momoa con cuernos", primeras imágenes de Slumberland, la nueva película de Netflix

MADRID, 6 Abr. (CulturaOcio) -

Jason Momoa encabeza el reparto de Slumberland, adaptación de Netflix de acción real del cómic El pequeño Nemo. La película de aventuras no llegará a la plataforma hasta 2022, pero el servicio de streaming ha publicado las primeras imágenes del set, desvelando la caracterización del actor como Flip.

"No, no estás soñando, es Jason Momoa con un juego completo de cuernos. Aquí tenéis un adelanto detrás de cámaras de Slumberland, una nueva historia de aventuras sobre un forajido excéntrico (Momoa) que guía a una joven heroína (Marlow Barkley) a través de un mundo de sueños secreto", desveló Netflix a través de Twitter.

No, you’re not dreaming—that’s Jason Momoa with a full set of horns.



Here's a sneak peek behind the scenes at SLUMBERLAND, a new adventure story about an eccentric outlaw (Momoa) who guides a young hero (Marlow Barkley) through a secret dreamworld.



Coming to Netflix in 2022. pic.twitter.com/QZIaQbk7HM