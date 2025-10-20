De Niro y más estrellas de Hollywood se unen a las marchas 'No Kings' contra Trump: "Temed la ira del pueblo"

MADRID, 20 Oct. (CulturaOcio) -

Bajo el lema 'No Kings' ('Sin Reyes'), cerca de siete millones de estadounidenses han salido a las calles de 2.700 puntos del país este fin de semana, protestando contra la administración de Donald Trump. Numerosas estrellas de Hollywood han apoyado las manifestaciones, alzando sus voces contra el presidente, a quien Robert De Niro no ha dudado en tildar de "matón".

El dos veces ganador del Oscar fue una de las celebridades que ayudaron a movilizar a la población y ha advertido de que hay que "seguir luchando". "Me alegra mucho ver eso, porque necesitamos mucho más de eso en el futuro", señaló el actor en declaraciones a The Weekend, hablando sobre las protestas. "Porque eso es lo único que los políticos van a entender, o se enfrentan a la ira de Trump o a la ira del pueblo. Y tienen que temer más la ira del pueblo", explicó.

"No podemos bajar la guardia, porque él no va a abandonar la Casa Blanca. No quiere abandonar la Casa Blanca, no abandonará la Casa Blanca. Cualquiera que piense que lo hará se está engañando a sí mismo, sobre todo los republicanos, porque ellos lo saben. Pero lo están aceptando. Es una situación clásica de acoso. Lo vemos, y no hay otra forma de enfrentarse a un matón. Hay que enfrentarse a él y luchar, y hacerle retroceder, y hacerle ceder. Esa es la única forma en que esto va a funcionar", añadió De Niro.

Abordando la militarización de las ciudades, que ya se ha visto en Chicago, Los Ángeles o Portland, el intérprete apuntó que iba a "agotar a la gente" hasta que no tuviesen "la libertad de entrar en el colegio electoral y votar sin ser intimidados", por lo que conviene defenderse de ello con "una ofensiva de oposición". "Tenemos que ser fuertes para contrarrestar esa situación cuando se presente, porque sabemos que eso es lo que él está intentando. Es mejor neutralizarlo ahora que preocuparse por ello más adelante", expresó.

OTRAS CELEBRIDADES QUE HAN APOYADO LAS PROTESTAS

Al igual que De Niro, el actor Mark Ruffalo animó a la gente a movilizarse hablando de NoKing.org el pasado jueves. "¡NOSOTROS, el pueblo, tenemos el poder y juntos ganaremos! Echa un vistazo a este inspirador vídeo y compártelo con tu familia, amigos y vecinos para que se unan a una de las más de 2500 protestas de No Kings que se celebrarán en todo el país este sábado, 18 de octubre. ¡El coraje es contagioso! Cada uno de nosotros tiene un papel importante que desempeñar en este momento histórico ejerciendo nuestros derechos de libertad de expresión y protesta pacífica, recogidos en la Primera Enmienda", escribía en su cuenta de Instagram.

Algunas personalidades de Hollywood, como Pedro Pascal, Spike Lee, Jamie Lee Curtis, Ben Stiller o John Cusack mostraron su apoyo a las protestas compartiendo en sus redes sociales fotografías de las manifestaciones y las pancartas de los asistentes.

Pedro Pascal was spotted at the ‘No Kings’ protest in Los Angeles. pic.twitter.com/75qvP1RwY1 — Pop Crave (@PopCrave) October 20, 2025

No kings - Chicago pic.twitter.com/McVmz7qrCu — John Cusack (@johncusack) October 18, 2025

Por su lado, Michele Mulroney, presidenta del sindicato guionistas de América del Oeste pronunció un potente discurso. "Como escritores, nuestra moneda de cambio son las palabras y las historias. La libertad de expresarnos es un derecho fundamental estadounidense y la esencia misma de nuestra democracia. Y está siendo atacada por esta administración. Están utilizando todas las herramientas a su alcance para silenciar las voces disidentes", clamó, según recoge The Hollywood Reporter.

"No se trata solo de Hollywood. Se trata de nuestro derecho fundamental como seres humanos a estar en desacuerdo con quienes están en el poder. A debatir, a razonar, a cuestionar ideas. Esta es una de las bases de una sociedad civilizada. Al igual que la existencia de medios de comunicación libres e independientes. Donde se puedan informar los hechos sin repercusiones", añadió Mulroney.