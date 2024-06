Nicole Kidman y Sandra Bullock, en la secuela de Prácticamente magia

MADRID, 11 Jun. (CulturaOcio) -

En 1998 Nicole Kidman y Sandra Bullock protagonizaron Prácticamente magia, una comedia romántica con elementos sobrenaturales sobre una familia de brujas que contó con Griffin Dune tras las cámaras. Y Warner Bros. ha anunciado que se encuentra en negociaciones para que ambas interpreten nuevamente a sus personajes en la secuela de la película.

Prácticamente magia vio a Kidman y Bullock convertidas respectivamente, en Gillian y Sally Owen, dos hermanas, descendientes de una larga dinastía de brujas sobre las que pesa una maldición lanzada por uno de sus antepasados. El encantamiento en cuestión dicta que, aquel hombre que se enamore de una mujer Owen morirá prematuramente.

Esto es algo que el personaje de Bullock, Sally, se negaba rotundamente a aceptar tratando de romper a toda costa la maldición familiar y ser feliz junto al amor de su vida. Más de dos décadas después de su estreno en cines, Warner ha anunciado en sus redes sociales que Prácticamente magia 2 ya está en desarrollo.

It’s official! Practical Magic 2 is in development and coming soon. 🌟🧙‍♀️ #PracticalMagic2 #ComingSoon pic.twitter.com/Qc5I4sKdt0