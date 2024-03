Netflix lanza el tráiler de Pared con pared, la primera película protagonizada por Aitana

ADRID, 26 Mar. (CulturaOcio) -

Netflix ha lanzado el tráiler de Pared con pared, la primera película protagonizada por Aitana Ocaña y que llegará a la plataforma de streaming el próximo 12 de abril. En el remake de la comedia romántica francesa Tras la pared, la cantante se meterá en la piel de Valentina, una pianista que se prepara para una audición. La joven se muda y su vecino es David (Fernando Guallar), un inventor de juegos que solo puede concentrarse en silencio. A partir de ese momento, entre ambos se librará una guerra de ruido.

"Esta no va a durar ni un día, ya verás", advierte David, que se las ingeniará para molestar a su nueva vecina. "Tenemos un grave problema de insonorización entre los dos apartamentos. Uno de los dos tendrá que marcharse", le dice él. "No me pienso ir", contesta la pianista.

Sin embargo, poco a poco ambos se irán conociendo. "A mí no se me da muy bien la gente. En cambio, hablar así está bien, ¿no?", asegura David, que habla con Valentina a través de la pared. "Tienes una voz muy bonita. Me gustaría escuchar tu canción", añade el protagonista.

La película, dirigida por Patricia Font y escrita por Marta Sánchez, también cuenta en su reparto con Natalia Rodríguez, Adam Jezierski, Paco Tous y Miguel Ángel Muñoz, entre otros actores.

Aunque Pared con pared es la primera película protagonizada por Aitana, la que fuera participante de Operación Triunfo 2017 ya debutó como actriz en La última. En la serie de Disney+, que consta de cinco episodios, compartió planos con Miguel Bernardeau y daba vida a Candela, una chica que sueña con convertirse en cantante.