La Navidad en sus manos 2 con Santiago Segura, Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella se estrenará directamente en Netflix

Ya están aquí las primeras imágenes de La Navidad en sus manos 2, la secuela del filme de 2023 dirigido por Joaquín Mazón y protagonizado por Santiago Segura, Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella que retoman sus personajes. Ellos serán, de nuevo los encargados de salvar la Navidad en una nueva aventura que, en esta ocasión, no pasará por los cines y se estrenará directamente en Netflix.

Será el próximo 6 de diciembre cuando la comedia familiar aterrice en la plataforma con una historia en la que, adelanta el servicio de streaming, el público se encontrará con que la Navidad vuelve a estar completamente fuera de control después de que la desaparición de Papá Noel (Segura) desencadene una serie de enredos cuando un actor muy peculiar (también interpretado por Segura) intenta ocupar su lugar.

Solo un padre (Sevilla), su hijo adolescente (Unax Hayden) y un grupo de amigos muy especiales podrán embarcarse en una misión mágica para rescatarlo y salvar la Navidad antes de que sea demasiado tarde.

Con Joaquín Mazón (La familia Benetón) de nuevo al mando de la dirección, el guion de esta nueva comedia familiar navideña corre a cargo de Francisco Arnal (A mil kilómetros de la Navidad) y Daniel Monedero (A mil kilómetros de la Navidad). Joaquín Reyes (Muchachada Nui, Museo Coconut), Josema Yuste (Padre no hay más que uno 3), María Botto (Odio el verano) y Emilio Gavira (Campeonex), entre otros, completan el reparto de la secuela

"Nada marcha como debería en estas fiestas: Papá Noel ha caído en las garras de una juguetera sin escrúpulos y la Navidad está en peligro. Salva, un ex ladrón que ahora intenta ser un buen padre, y su hijo adolescente, acompañados por unos ayudantes muy traviesos, tendrán solo una noche para idear un plan, enfrentarse a inesperados villanos y devolver la ilusión a la Navidad. Una comedia familiar llena de acción, magia y risas que continúa la exitosa saga que conquistó a grandes y pequeños. Con la magia navideña pendiendo de un hilo, ¿conseguirán salvar a Papá Noel y restaurar la Navidad a tiempo?", adelanta la sinopsis oficial del filme.