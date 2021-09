Nadia de Santiago y Álvaro Cervantes muestran cómo superar una ruptura en el tráiler de El tiempo que te doy

MADRID, 27 Sep. (CulturaOcio) -

Netflix ha lanzado el tráiler de El tiempo que te doy, la primera ficción de formato corto producida para la plataforma en España que se estrenará en todo el mundo el próximo 29 de octubre. La serie, creada por Nadia de Santiago, Pablo Santidrián e Inés Pintor, narra la superación de una ruptura amorosa en 10 episodios de 11 minutos cada uno. Santidrián y Pintor son los directores.

"Lina (Nadia de Santiago) está empezando de nuevo, se muda de casa, busca un nuevo trabajo y prueba nuevas experiencias. Pero lo que Lina intenta hacer en realidad es olvidar a Nico (Álvaro Cervantes), su primer amor. Cada día, Lina intenta pensar un minuto menos en él y es un minuto más que dedica a encontrarse a sí misma", reza la sinopsis.

El tráiler arranca con una pelea entre la pareja. "¿Qué quieres que te diga? ¿Que ya no te quiero como antes? ¿Que me has hecho perder nueve putos años de mi vida? ¿Eso es lo que quiere oír?", dice Nico.

A partir de ese momento Lina tendrá que superar su separación. "No estoy bien. Me he dado cuenta de que va en serio. Hemos pasado tantas cosas... Se me repiten, le doy vueltas. No vamos a volver Nico y yo", afirma la protagonista. "Cada día pensaré un minuto menos en él y así sería un minuto menos de tristeza", añade. Además de lanzar el tráiler, Netflix ha publicado el póster de la serie.

Netflix se ha decantado por este formato innovador de episodios cortos que viajan entre el pasado y el presente del personaje principal. En el primer episodio se puede ver un minuto en el presente y 10 en el pasado, y cada episodio retrata un minuto menos en el pasado y uno más en el presente, mientras el espectador acompaña a Lina en su proceso para encontrarse a sí misma.

Cala Zavaleta, Nico Romero, Carla Linares, Moussa Echarif y Prince Ezeanyim completan el reparto principal de El tiempo que te doy, producida por Corte y Confección para Netflix.