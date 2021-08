Muere Sonny Chiba, Hattori Hanzo de Kill Bill y leyenda de las artes marciales, a los 82 años

MADRID, 19 Ago. (CulturaOcio) -

El intérprete japonés Shinichi 'Sonny' Chiba, leyenda de las artes marciales y conocido por haber sido Hattori Hanzo en la reconocida 'Kill Bill', ha fallecido a los 82 años este 19 de agosto debido a complicaciones relacionadas con el COVID-19. Actor de cine y televisión desde los años 60, destacó también en películas como 'Battle Royale 2: Réquiem' o 'A todo gas: Tokyo Race'.

La noticia de su deceso fue confirmada por su agente al medio estadounidense Variety. Chiba nació el 22 de enero de 1939 en Fukuoka, Japón, con el nombre Sadaho Maeda. Tercer hijo de un piloto de pruebas militar, comenzó a aprender artes marciales cuando estudiaba en la Nippon Sports Science University, en 1957, donde estudió con el maestro del kárate Masutatsu Oyama, al cual interpretó en la trilogía de películas 'Champion of Death', 'Karate Bearfighter' y 'Karate for Life' a finales de los años 70.

Además de lograr el cinturón negro de kárate, Chiba también logró el mismo nivel en otras disciplinas como ninjutsu, shorinji kempo, judo, kendo y goru-ryu karate. Su artística comenzó en los 60, en producciones de superhéroes japoneses como 'Seven Color Mask' o 'Messenger of Allah'. Debutó en el cine de la mano de Kinji Fukasaku, en 'Drifting Detective: Black Wind in Harbor' y 'Hepcat in the Funky Hat Case of the 200000 Yen Arm'. Posteriormente, se volvió un habitual de su filmografía.

Destacó también en películas como 'Invasion of the Neptune Men', 'Karate Kiba' o 'The Karate Inferno'. En 1974, le llegó el reconocimiento internacional con 'The Street Fighter', que fue censurada en Estados Unidos debido a su violencia.

Su debut en el cine de Hollywood vino con 'Águila de acero III', estrenada en 1992. Fue 2003, de la mano de Quentin Tarantino, cuando obtuvo su papel más conocido en Occidente, el de Hattori Hanzo en 'Kill Bill'. Posteriormente, se le pudo ver en títulos como 'Sushi Girl', 'Take a Chance', 'Biohazard the Stage' o 'Bond of Justice: Kizuna'.