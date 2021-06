Muere tras ser atropellada Lisa Banes, actriz de Cocktail y Perdida, a los 65 años

MADRID, 15 Jun. (CulturaOcio) -

La actriz Lisa Banes, conocida por su participación en películas como 'Cocktail' o 'Perdida' y por series como 'Nashville' o 'Royal Pains', ha muerto este 14 de junio, 10 días después de haber sido atropellada por una motocicleta en Nueva York, cuyo conductor se dio a la fuga y al cual la policía sigue buscando. La intérprete tenía 65 años.

"Estamos desconsolados por el trágico fallecimiento de Lisa", declaró David Williams, su representante, en un comunicado. "Era una mujer de gran espíritu, amabilidad y generosidad, dedicada a su trabajo, tanto en el escenario como delante de una cámara, así como también con su esposa, familiares y amigos. Tuvimos la suerte de tenerla en nuestras vidas", continuó.

Residente en Los Ángeles, Banes estaba de visita en Nueva York, donde acudió para un papel en la producción de 'The Niceties', una obra en el Manhattan Theatre Club, la cual iba a transmitirse en streaming. Cuando estaba camino para reunirse con su esposa, Kathryn Kranhold, para una cena en el Lincoln Center, fue brutalmente atropellada por una motocicleta mientras se encontraba cruzando el paso de peatones.

El vehículo se saltó la luz roja del semáforo, lo que significa que Banes tenía preferencia para cruzar, y el conductor huyó de la escena del crimen, siendo aún buscado por la policía neoyorkina. La actriz ha muerto a causa de un severo traumatismo craneoencefálico.

Nacida el 9 de julio de 1955 en Chagrin Falls, Ohio, Banes era conocida por haber participado en películas como 'Cocktail', en la que fue el interés amoroso de Tom Cruise; así como también el wéstern 'Arma joven', se le vio también en otros títulos más recientes como 'Dragonfly', 'La cura del bienestar' y 'Perdida', la aplaudida cinta de David Fincher.

También destacó en series como 'Nashville', 'Solo se vive una vez', 'Girl Club', 'A dos metros bajo tierra', 'Master of Sex', 'Royal Pains', 'The Orville', 'Legacy' y 'Los casos de Rosie O'Neill'. Numerosos compañeros de profesión como Seth MacFarlane, Kevin Conroy, Paul Rudnick y Dana Delany.

This is how I will always remember Lisa Banes. We shared a cottage in San Diego, 1982, SD Old Globe Shakespeare Festival. Our first dinner in our little house as we struggled to cook dinner! With Lisa everything was an adventure. pic.twitter.com/AFX2XfZBR1 — Kevin Conroy (@RealKevinConroy) June 15, 2021

I am deeply saddened at the news of Lisa Banes’ passing. We had the good fortune to work with her on The Orville this past year. Her stage presence, magnetism, skill and talent were matched only by her unwavering kindness and graciousness toward all of us. A tremendous loss… — Seth MacFarlane (@SethMacFarlane) June 15, 2021

RIP Lisa Banes, a superb actress and much beloved, especially by the theater community. I only knew Lisa a bit, but I treasured her performances and her elegant, generous style. She was killed in a hit and run in NYC, while on her way to dinner with her wife, Kathryn Kranhold pic.twitter.com/A5LfQnC6r8 — Paul Rudnick (@PaulRudnickNY) June 15, 2021