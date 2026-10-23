Muere Ryu Murakami, director de Almost Transparent Blue (Azul casi transparente) y Tokyo Decadence, a los 74 años - CINEMABRAIN

MADRID, 23 Oct. (CulturaOcio) -

El escritor y cineasta japonés Ryu Murakami, director de títulos como Almost Transparent Blue y Tokyo Decadence, ha fallecido a los 74 años de edad.

Según ha dado a conocer la editorial Gentosha, Murakami murió en su domicilio el pasado 17 de octubre. "El funeral se celebró como una ceremonia privada para la familia. De acuerdo con los deseos de la familia, se rechazan todas las visitas de condolencia, donaciones monetarias, ofrendas florales, telegramas y otros obsequios", expuso la editorial en un comunicado publicado en su página web, en el que también se pedía que "por respeto a los sentimientos de la familia, se abstengan por favor de realizar entrevistas o consultas".

"Al recibir la noticia del fallecimiento prematuro de Ryu Murakami, quien, desde su obra Azul casi transparente, no dejó de publicar obras impactantes dirigidas a las generaciones más jóvenes, no podemos contener nuestra profunda tristeza. Oramos por el descanso eterno de quien corrió a toda velocidad como uno de los principales pioneros de su época", continúa el texto.

CARRERA DE RYU MURAKAMI

Nacido en la prefectura de Nagasaki en 1952, Murakami publicó su primera novela, Azul casi transparente, cuando aún estaba en la universidad, en 1976, consiguiendo el Premio Gunzo para Nuevos Escritores y el Premio Akutagawa. El libro, que sigue a un grupo de jóvenes inmersos en una espiral de sexo, drogas, violencia y rock cerca de una base militar estadounidense en Japón, se convirtió en un éxito, con unos 3,5 millones de ejemplares vendidos.

En 1980, el novelista recibió el Premio Noma a la Revelación Literaria por Coin Locker Babies; en 1997 se hizo con el Premio Literario Yomiuri por Sopa de miso y en 2005, Sal de la península le valió el Premio Noma de Artes Literarias y el Premio Mainichi de Cultura Editorial.

Murakami participó en la adaptación cinematográfica de varias de sus obras, incluyendo Tokyo Decadence y Kyoko. También han sido llevadas al cine Audition, Piercing y Karaoke Terror, entre otras.

Además de dedicarse a la escritura, Murakami fue el entrevistador principal del programa sobre economía y negocios de TV Tokyo Cambrian Palace.