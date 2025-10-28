Muere Prunella Scales actriz de Regreso a Howards End y Hotel Fawlty, a los 93 años

MADRID, 28 Oct. (CulturaOcio) -

Prunella Scales, la actriz conocida por interpretar a Sybil Fawlty, la intimidante esposa de Basil, el personaje de John Cleese, en la comedia británica de los años 70 Hotel Fawlty, ha fallecido a los 93 años.

Sus hijos, Samuel y Joseph West, confirmaron su muerte a BBC News a través de un comuniado. Nuestra querida madre, Prunella Scales, falleció ayer en paz en su casa de Londres. Tenía 93 años", declararon sus hijos. "Aunque la demencia la obligó a retirarse tras casi 70 años de notable carrera actoral, continuó viviendo en casa. Queremos agradecer a todos aquellos que brindaron a Pru una atención tan maravillosa al final de su vida: sus últimos días transcurrieron con comodidad, plenitud y rodeados de amor", concluye el comunicado.

Además de su actuación en Hotel Fawlty, la sitcom británica que se emitió en BBC Two de 1975 a 1979, Scales obtuvo una nominación a los BAFTA por su interpretación de la Reina Isabel II en la obra televisada de Alan Bennett A Question of Attribution, de 1991. En la gran pantalla participó en filmes como El déspota (1954) de David Lean, La dama perversa (1983) de Michael Winner, Regreso a Howards End (1992) de James Ivory o Lobo (1994) de Mike Nichols.

Su esposo, el también actor Timothy West, falleció en noviembre del año pasado. Le sobreviven dos hijos y una hijastra, siete nietos y cuatro bisnietos.