Muere Penelope Keith, leyenda de la comedia británica, a los 86 años - CONTACTO

MADRID, 29 Jun. (CulturaOcio) -

Penelope Keith, actriz británica de títulos como The Good Life y To The Manor Born, ha fallecido. La intérprete, que fue nombrada Dama (en inglés Dame, el equivalente femenino al título de Ser) por la reina Isabel II, tenía 86 años.

"Nos entristece profundamente anunciar que Dame Penelope Keith falleció plácidamente mientras luchaba contra el cáncer en su domicilio de Surrey, donde había vivido durante más de 50 años", reza un comunicado en nombre de la familia compartido por la BBC. "La familia agradece los cuidados y el apoyo que recibió a lo largo de sus tratamientos, y pide que se respete su privacidad en estos momentos", continuaba el texto.

Nacida como Penelope Anne Constance Hatfield el 2 de abril de 1940 en Sutton, Surrey, Keith se incorporó a la Royal Shakespeare Company en 1963, participando en numerosas producciones. A lo largo de los años, la actriz tuvo además varios papeles en series de televisión como The Army Game, Dixon of Dock Green, Love Story o películas como El eroticón, El invencible sexo débil y Penique de Oro.

GANADORA DE UN BAFTA POR ENCARNAR A MARGO EN THE GOOD LIFE

El papel que dio a conocer a Keith a nivel nacional llegó en 1975, cuando fue elegida para encarnar a Margo Leadbetter en la sit-com de la BBC The Good Life. La serie se centraba en un matrimonio que quería vivir de manera autosuficiente, criando animales y cultivando su jardín y Keith daba vida a la vecina que no veía esto con buenos ojos, papel que le valió un BAFTA en 1977. En 1978, la intérprete se haría con un segundo BAFTA por The Norman Conquests.

Otro de los personajes más famosos de Keith, y uno que la actriz disfrutó especialmente, fue el de Audrey Forbes-Hamilton en To the Manor Born. La intérprete daba vida a una aristócrata obligada a vender su finca y vivir en una caseta y, según señaló a The Guardian en 2013, le encantaba hacer sus propias "escenas de acción", como montar a caballo o trepar por una verja.

La actriz participó también en el filme para televisión Much Ado About Nothing, Sacerdote del amor, Coming Home, Margery and Gladys y La muerte llega a Pemberley, miniserie en la que encarnó a Lady Catherine de Bourgh, entre otros títulos.

Por otro lado, Keith fue presidenta del Actors' Benevolent Fund desde 1990 hasta 2022, tomando el relevo de Lawrence Olivier. En 2014, la reina Isabel II la nombró Dama (Dame) por sus servicios a las artes y la beneficencia.