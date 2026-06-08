Muere Patrick Godfrey, actor de Los miserables y Por siempre jamás, a los 93 años - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 8 Jun. (CulturaOcio) -

Patrick Godfrey, actor británico conocido por sus papeles en películas como Por siempre jamás, Lo que queda del día o Los miserables, ha muerto a los 93 años. El intérprete falleció el pasado jueves 4 de junio, según dio a conocer su agencia de representación, Markham, Froggatt & Irwin.

"Con gran tristeza confirmamos que Patrick Godfrey falleció anoche", anunciaba en un comunicado la agencia, el viernes 5 de junio. "Falleció tranquilamente en su casa, rodeado de su familia", continuaba el breve texto, que también destaca que "Paddy era un actor de un talento excepcional y una persona extraordinaria, y lo echaremos mucho de menos".

Nacido el 13 de febrero de 1933 en Londres, tras ganar la prestigiosa beca Carleton Hobbs en 1956, Godfrey se incorporó a la Radio Drama Company de la BBC. Debutó en la pantalla en 1959, en un episodio de la serie Sunday's Child y obtuvo su primer papel en un largometraje en 1972, con una adaptación televisiva de Miss Julie en la que encarnó a un criado.

FILMOGRAFÍA DE PATRICK GODFREY

A lo largo de las décadas, Godfrey ha aparecido en series como Doctor Who, Miss Marple: Némesis, Poirot, Screen Two, Dandelion Dead, Los asesinatos de Midsomer, Doc Martin o La materia oscura, entre otras.

En cuanto a películas, su filmografía incluye títulos como la reinterpretación de Cenicienta protagonizada por Drew Barrymore, Por siempre jamás, en la que interpretó a Leonardo Da Vinci o la adaptación de Los miserables de 2012, en la que dio vida a Gillenormand.

Godfrey también apareció en Una habitación con vistas, Lo que queda del día, La venganza del conde de Montecristo, La importancia de llamarse Ernesto, La sombra de la espada, Oliver Twist, La duquesa y Mowgli: La leyenda de la selva, entre otras cintas.