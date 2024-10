Muere el padre de Tom Cruise en 'Risky Business', Nicholas Pryor, a los 89 años

MADRID, 9 Oct. (CulturaOcio) -

Nicholas Pryor, el actor que encarnó al padre de Tom Cruise en la comedia juvenil 'Risky Business', ha fallecido. El intérprete que también dio vida al padre Kathleen Robertson en la serie de los años 90 'Sensación de vivir (Beverly Hills, 90210)', ha muerto a los 89 años.

Pryor falleció el lunes de cáncer en su casa de Wilmington, Carolina del Norte, según anunció su esposa, la también actriz Christine Belford en un comunicado difundido por The Hollywood Reporter. "Nicholas Pryor estaba enormemente agradecido de haber sido, durante casi 70 años, un actor en activo", señaló Belford.

Nicholas David Probst nació en Baltimore el 28 de enero de 1935 y desde muy joven se interesó por el mundo de la actuación. Así mientras asistía al instituto de Gilman en Baltimore y a la Universidad de Yale, Pryor perfeccionó sus habilidades en el escenario con los Drummond Players en Baltimore, el Camden Hills Theatre en Maine, el Oregon Shakespeare Festival y el Star Theatre en Minneapolis.

Después de graduarse de la universidad en 1956, el larguirucho Pryor apareció en cuatro obras de Broadway entre 1957 y 1959. Hizo sus primeras apariciones en una telenovela en 1958 en 'The Brighter Day' y en 1959 en 'Young Dr. Malone'. En 1964, se unió a 'Otro mundo' de NBC como miembro del elenco principal, pero su personaje, Tom Baxter, fue asesinado tan solo seis meses después. Luego fue contratado para una telenovela en horario de máxima audiencia, 'Las enfermeras' de CBS.

En la gran pantalla Pryor fue el protagonista en su debut cinematográfico, 'The Way We Live Now' (1970), en el que interpretó a un hombre en medio de una crisis de mediana edad. A continuación, apareció en 'Man on a Swing' (1974) o 'La prostituta feliz' (1975). También fue el desafortunado marido de Barbara Feldon en 'Sonríe' (1975); el profesor universitario fumador de pipa que viaja con Michael Sarrazin en 'Locos al volante' (1976); el director de museo que encuentra su abrupto fin en 'La maldición de Damien (La profecía 2)' (1978); y el padre de Julian, el drogadicto interpretado por Robert Downey Jr. en 'Golpe al sueño americano' (1987).

Y después de que el su díscolo hijo encarnado por un entonces casi totalmente desconocido Tom Cruise, destrozara su Porsche 928 en 'Risky Business' (1983), la popular comedia juvenil escrita y dirigida por Paul Brickman, en la gran pantalla Pryor también apareció en 'El juego del halcón' (1985), 'De repente, un extraño' (1990), 'Hoffa, un pulso al poder' (1992), 'Acosada' (1993), 'Ave César' (1994), 'Decisión crítica' (1996), 'Cámara sellada' (1996), 'Molly' (1999), 'Daño colaretal' (2002), 'The List' (2007), 'Los juegos del hambre: Sinsajo - Parte 1' (2014), 'Doctor Sueño' (2019) y 'Halloween Kills' (2021).

Y con más de 170 títulos acumulados en su extensa filmografía tras siete décadas de carrera, Pryor apareció en docenas de programas de televisión algunos tan emblemáticos como 'Dallas', 'La casa de la pradera', 'Con ocho basta', 'Alfred Hitchcock presenta (La hora de Alfred Hitchcock)', 'M.A.S.H.', 'La ley de Los Ángeles', 'Falcon Crest', 'Luz de luna', 'La doctora Quinn', 'El ala oeste de la Casa Blanca' o 'Policías de Nueva York'. Recientemente apareció en la miniserie de HBO 'El Visitante' y también en dos episodios de la serie de Marvel 'Falcon y el Soldado de Invierno'.

Para el gran público internacional, su papel más recordado en la pequeña pantalla fue el que desempeñó durante 24 capítulos en 'Sensación de vivir (Beverly Hills, 90210)', donde Pryor encarnó a A. Milton Arnold, rector de la Universidad de California y padre de Claire Arnold, el personaje al que dio vida Kathleen Robertson.