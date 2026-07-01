Muere Michael Byrne, villano de Harry Potter, Braveheart o Indiana Jones, a los 82 años

Muere Michael Byrne, villano de Harry Potter, Braveheart e Indiana Jones, a los 82 años - LUCASFILM

MADRID, 1 Jul. (CulturaOcio) -

Michael Byrne, actor británico conocido por sus papeles en sagas como Indiana Jones o Harry Potter, ha fallecido a los 82 años. La noticia ha sido dada a conocer por The Guardian y por el momento no se han revelado ni la causa ni el lugar concreto de la muerte.

Byrne dio vida al malvado coronel Vogel en Indiana Jones y la última cruzada y al mago oscuro Grindelwald en Harry Potter y las reliquias de la muerte - Parte 1, la séptima película de la saga cinematográfica basada en los libros de J.K. Rowling.

Otros de sus personajes más recordados incluyen el del soldado que intentaba violar a la mujer de William Wallace en Braveheart y el del superviviente de un campo de concentración en Verano de corrupción, cinta de 1998 dirigida por Bryan Singer y basada en un libro de Stephen King.

MICHAEL BYRNE, MÁS ALLÁ DE HARRY POTTER E INDIANA JONES

En la década de los 60 Byrne actuó en producciones de la Compañía Nacional de Teatro junto a intérpretes de la talla de Laurence Olivier, Maggie Smith y Robert Stephens. En 1971, protagonizó junto a Alan Bates la obra Butley, en el West End, bajo la dirección de Harold Pinter y el trío se reunió años después para la versión cinematográfica.

El actor apareció en varias películas de guerra a lo largo de la década de los 70, como en Ha llegado el águila, Un puente lejano y Fuerza 10 de Navarone. Su filmografía posterior incluye títulos como las series Accident, Play for Today, Crown Court, The Search for Alexander the Great, La isla de Ellis, El último virrey y filmes como Reto al destino, The Good Father, Buster (El robo del siglo) o El mañana nunca muere, entre muchos otros, incluidos numerosos largometrajes para televisión.

Entre sus trabajos en la primera y segunda década de los 2000 destacan, en teatro, su interpretación de Romeo en el Bristol Old Vic en 2010 y en televisión, sus apariciones en series como Coronation Street, Lightfields, Borgia, Casualty, Cuffs y Cadáveres.