Muere Maria Riva, actriz de Los fantasmas atacan al jefe e hija de Marlene Dietrich, a los 100 años - PARAMOUNT PICTURES

MADRID, 30 Oct. (CulturaOcio) -

María Riva, única hija de la icónica actriz Marlene Dietrich (Testigo de cargo, Sed de mal, ¿Vencedores o vencidos? El juicio de Nuremberg), y conocida por su propia carrera interpretativa con títulos como Los fantasmas atacan al jefe, Suspense o Studio One, ha fallecido a los 100 años.

Según confirmó el hijo de la intérprete, Peter Riva, la artista murió de causas naturales este pasado miércoles 29 de octubre en Gila, Nuevo México. "Todos echaremos de menos la inteligencia, los consejos y la profunda comprensión humana de María", escribió el hijo en un comunicado recogido por The Wrap.

"A la familia le reconforta saber que ahora se reúne con el que fuera su marido durante 50 años, William, y con su hijo mayor, Michael, y sus padres, Marlene y Rudi", continúa el texto de Riva.

"Es con tristeza que nuestra familia ha tenido que afrontar el fallecimiento de nuestra madre, ya que ella siempre fue la persona en la que todos podíamos confiar, siempre dispuesta a ofrecernos comida, cariño, consejos y amor, que eran sus verdaderos regalos para todas las vidas que tocó", señala el hijo de la actriz.

La intérprete siguió los pasos de su madre en el mundo de la actuación y de hecho encarnó a una versión más joven de Dietrich en la gran pantalla, en el filme Capricho imperial de Josef von Sternberg. Con el tiempo, se labró un nombre propio en la industria, llegando a ser nominada al Emmy a mejor actriz en 1952 y 1953, si bien a menudo se describía como "la Dietrich de los pobres" y admitía no tener especial ambición por ser intérprete.

Aparte de los títulos ya mencionados, en su filmografía se encuentran series como Lux Video Theatre, The Philco Television Playhouse o Clímax!, entre otras.

Riva dejó la actuación en la década de los 50 (si bien regresó brevemente apareciendo en Los fantasmas atacan al jefe) y, tras morir su madre en 1992, escribió una biografía sobre ella.

"Estoy muy orgullosa de haber sido capaz de dar un paso atrás como biógrafa... Lo que estaba mal estaba mal, lo que estaba bien estaba bien, lo que era genial era genial, lo que era brillante era brillante. [La gente] no entiende cómo es posible ser hijo de una criatura efímera que está más allá de lo normal. Es muy difícil", expresó Riva en declaraciones a la web de la Academia de la Televisión en 2009.