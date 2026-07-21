Archivo - Muere Kaylee Hottle, actriz de Godzila vs Kong, a los 18 años - JENNIFER BLOC / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID, 21 Jul. (CulturaOcio) -

Kaylee Hottle, la actriz conocida por sus papeles en Godzilla vs. Kong su secuela, Godzilla y Kong: El nuevo Imperio, ha fallecido este martes en un accidente de tráfico. La interprete estadounidense tenía tan solo 18 años.

Su padre, Joshua Hottle, dio a conocer la noticia en una retransmisión en directo en Facebook utilizando el lenguaje de signos americano y confirmó su fallecimiento a TMZ, explicando que había fallecido en un accidente de tráfico en Maryland y que él estaba volando desde Texas para recoger su cadáver.

La Escuela para Sordos de Texas, donde Hottle cursaba su último año, también confirmó la noticia en un comunicado publicado en redes sociales. Tanto Hottle como su padre son sordos y proceden de una familia sorda desde hace varias generaciones.

"Con profunda tristeza compartimos la desgarradora noticia de que una de nuestras alumnas de último curso de la TSD, Kaylee Hottle, falleció trágicamente ayer en un accidente de tráfico en Frederick, Maryland", reza la publicación de la Escuela para Sordos de Texas que señala que por el momento, la información sobre el deceso es "muy escasa" y ruega "respeto a la privacidad de la familia de Kaylee" y evitar "compartir o especular sobre las circunstancias que rodean el accidente".

Hottle es conocida sobre todo por interpretar a Jia, una huérfana sorda que establece un estrecho vínculo con Kong, con el que se comunicaba a través de la lengua de signos, y es acogida por la Doctora Ilene Andrews, interpretada por Rebecca Hall, el filme de 2021 Godzilla vs. Kong.

Un papel que repitió en 2024 en la secuela de la franquicia del Mosterverse de Warner, titulada Godzilla y Kong: El nuevo imperio, un trabajo por el que la interprete fue nominada al Premio Saturn a la mejor interpretación de una actriz joven.

Nacida en Atlanta, Georgia, el 1 de mayo de 2007, Hottle procedía de una familia en la que todos sus miembros eran sordos y comenzó su carrera en anuncios que promovían el apoyo a la comunidad sorda. Además de las dos películas de Godzilla, la joven intérprete también aparece en los créditos de un episodio de 2021 de Magnum P.I.