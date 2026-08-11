Muere Jon Cypher, actor de Canción triste de Hill Street o Masters del universo, a los 94 años

Muere Jon Cypher, actor Canción triste de Hill Street o Masters del universo, a los 94 años - THE CANNON GROUP INC

MADRID, 11 Ago. (CulturaOcio) -

Jon Cypher, actor conocido por sus papeles míticas series como Canción triste de Hill Street o la primera película de Masters del universo, ha fallecido. El intérprete murió el pasado 3 de agosto, en su casa de Oregón, a los 94 años de edad.

Según informó su familia al medio local Ashland News, la esposa de Cypher permaneció a su lado en el momento de la muerte, si bien no se dieron a conocer las causas exactas del fallecimiento. El entierro tendrá lugar este martes 11 de agosto en el Forest Conservation Burial Ground de Willow-Witt Ranch.

Nacido el 13 de enero de 1932 en Nueva York, Cypher debutó en la pequeña pantalla en 1957, encarnando al príncipe Christopher en la retransmisión en directo del musical Cinderella (Cenicienta), protagonizado por Julie Andrews. Tras esto, el intérprete formó parte de producciones de Broadway como The Disenchanted, The Night of the Iguana, Man of La Mancha, The Great White Hope, 1776 y Big.

A principios de la década de los 60, Cypher se unió al reparto de Our Five Daughters y posteriormente apareció en películas como Que viene Valdez, Blade o El alimento de los dioses, y series como Bonanza, Marcus Wellby, Hospital General, Dallas, California, El coche fantástico o Dinastía, entre otras.

FLETCHER DANIELS EN CANCIÓN TRISTE DE HILL STREET Y DUNCAN EN MASTERS DEL UNIVERSO

En la década de los 80 llegaría uno de los papeles más icónicos del actor, el del jefe de policía Fletcher Daniels en Canción triste de Hill Street, al que dio vida a lo largo de más de 70 episodios. En 1987, Cypher se hizo con otro mítico rol, interpretando a Duncan/Man-At-Arms en Masters del universo, personaje que en la reciente versión de 2026 ha sido encarnado por Idris Elba.

En 1990, el intérprete se incorporó a Papá comandante, poniéndose en la piel del general de brigada Marcus Craig durante las últimas tres temporadas de la ficción. Su filmografía incluye además apariciones en Se ha escrito un crimen, Los invasores, Rescue 77 y Ley y orden, entre otros muchos títulos.