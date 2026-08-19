Muere John Irvin, director de La colina de la hamburguesa, a los 86 años - CONTACTO

MADRID, 19 Ago. (CulturaOcio) -

John Irvin, director británico conocido por películas como Ejecutor, La colina de la hamburguesa o Historia macabra, ha fallecido. El realizador tenía 86 años.

Según informó la productora Claire Evans a The Guardian, Irvin murió "tranquilamente en su casa", rodeado de su familia, el pasado 11 de agosto.

Nacido en 1940 en Wallasey, Cheshire, Irvin estudió en la London Film School y trabajó para British Movietone News. En 1963 estrenó su primera película, Gala Day, un documental financiado por el British Film Institute que fue adquirido por la BBC. Ese mismo año estrenó también el cortometraje documental Inheritance que, narrado por Richard Burton, se centraba en las secuelas de la guerra de Argelia y le hizo ganar su primer premio BAFTA.

Durante la década de los 60, Irvin trabajó en varios documentales. "Cuando rodaba mis documentales, de vez en cuando tenía contacto con los servicios de seguridad, pero se trataba del MI6, no del MI5", explicó el cineasta en una entrevista, según recoge Variety.

"Cuando volví de Yemen, donde rodé un documental sobre la guerra civil, me hicieron un interrogatorio. No había mucho que pudiera contarles, pero nunca formé parte de ese mundo ni me pagaron. Para empezar, era demasiado de izquierdas, pero además era antiapartheid, antibélico y antinuclear", explicó entonces.

FILMOGRAFÍA DE JOHN IRVIN

El cineasta trabajó para la BBC y la ITV, dirigiendo, entre otros títulos, Medieval England: The Peasants Revolt, que supuso el primer papel de televisión de Anthony Hopkins. En la década de los 70, estuvo al frente de Calderero, sastre, soldado, espía, una adaptación de la obra de John le Carré protagonizada por Alec Guinness.

La producción ganó dos premios BAFTA (estaba nominada a seis) y fue nominada a un premio Emmy a la mejor miniserie. La historia de Le Carré fue adaptada tambien a la gran pantalla en 2011 con El topo, filme protagonizado por Gary Oldman dirigido por Tomas Alfredsonque logró tres nominaciones a los Oscar.

Tras el éxito de Calderero, sastre, soldado, espía, Irvin trabajó en Hollywood, dirigiendo largometrajes como Los perros de la guerra, protagonizado por Christopher Walken y Tom Berenger; Historia macabra, que contó con Fred Astaire; Reto al destino, con John Hurt, o El diario de la tortuga, con Ben Kingsley, Glenda Jackson y Michael Gambon.

En 1986, Irvin dirigió Ejecutor, protagonizada por Arnold Schwarzenegger; en 1987, La colina de la hamburguesa, con Dylan McDermott y Don Cheadle; en 1989, Con su propia ley, protagonizada por Patrick Swayze y Liam Neeson y en 1991, Robin Hood: El magnífico, cinta que pretendía competir con Robin Hood, príncipe de los ladrones.

La filmografía del cineasta incluye también Cuando callan las trompetas, Shiner, El cuarto ángel, Digital Killer, The Garden of Eden y Mandela's Gun, un biopic sobre Nelson Mandela centrado en su tiempo como guerrillero y que fue su último trabajo.