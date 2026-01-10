Muere John Cunningham, actor de El club de los poetas muertos, a los 93 años - TOUCHSTONE PICTURES

John Cunningham, conocido por sus papeles en películas como El club de los poetas muertos o la más reciente Mystic Pizza, así como por su trayectoria en diversas producciones de Broadway, falleció el pasado 6 de enero en su domicilio de Rye, Nueva York.

Según Deadline, ha sido la familia de Cunningham quien anunció su fallecimiento y que murió "en su querida casa victoriana junto al hoyo 11 del Rye Golf Club". Nacido el 22 de junio de 1932 en Auburn, Nueva York, el intérprete creció en la localidad neoyorquina de New Paltz, y pasó un tiempo en el ejército antes de asistir a la Escuela de Arte Dramático de Yale, donde se graduó y entabló amistad con su compañero de clase y futuro presentador Dick Cavett.

Tras su etapa en Yale, Cunningham comenzó una trayectoria en cine, teatro y televisión, la cual duraría 70 años. El actor se abrió paso participando en telenovelas como The Secret, The Doctors, Another World y Search For Tomorrow.

No obstante, la carrera teatral de Cunningham empezó antes incluso de tener un agente: tras una audición para el director Moss Hart, el actor, de 27 años por entonces, debutó en 1960 en la gira nacional e internacional de My Fair Lady, interpretando los papeles de Zoltan y Henry Higgins como suplente.

Su segunda participación en una obra de Broadway llegó en 1968, cuando fue escogido para sustituir a Bert Convy como Clifford Bradshaw en Cabaret. Posteriormente, a Cunningham le aguardaría una larga ristra de papeles en importantes producciones de Broadway, como el de Nikos en Zorba, el de Flan Kittredge en Seis grados de separación junto a Stockard Channing, y el capitán E.J. Smith en Titanic.

La última vez que el actor subió a un escenario fue en 2012, cuando, a los 80 años, participó en una nueva adaptación de Painting, de Tina Howe, en un teatro de Nueva York fuera del circuito de Broadway.

En la gran pantalla, Cunningham dio vida al abuelo de Steamer en Mystic Pizza, interpretado por Matt Damon; al padre de Todd Anderson en El club de los poetas muertos, papel de Ethan Hawke; y a John en Seis grados de separación, la película de 1993 que contó con Donald Sutherland como Flan. Además, también participó en series como Ley y orden, Rockefeller Plaza (30 Rock), The Good Wife o Familia de policías.

Cunningham deja en vida a su esposa de casi 70 años, Carolyn Cotton Cunningham; a los hijos Christopher, Catherine y Laura; seis nietos; y dos bisnietos. La familia celebrará un funeral en la iglesia presbiteriana de Rye, en Rye, Nueva York (y online a través de Zoom en la página web de la iglesia) el sábado 17 de enero a la 1:30 p. m. ET. Asimismo, los familiares del actor han expresado su deseo de realizar donaciones al Fondo Comunitario de Entretenimiento en lugar de dejar flores.