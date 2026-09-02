Muere Jean-Paul Rappeneau, director de Cyrano de Bergerac, a los 94 años

Archivo - Anne Brochet y Gerard Depardieu en una imagen de Cyrano De Bergerac - HACHETTE / ENTERTAINMENT PICTURES / EUROPA PRESS

MADRID, 2 Sep. (CulturaOcio) -

Jean-Paul Rappeneau, cineasta conocido sobre todo por su adaptación de Cyrano de Bergerac, el clásico de Edmond Rostand que dirigió en 1990, ha fallecido este miércoles 2 de septiembre. El director y guionista francés tenía 94 años y su muerte ha sido confirmada por uno de sus hijos, según recoge el diario francés Le Monde.

Nacido el 8 de abril de 1932 en la localidad de Auxerre, en el centro de Francia, la carrera de Rappeneau abarca más de cinco décadas de trayectoria en el cine francés. Entre sus primeros trabajos como guionista se encuentran Zazie en el metro (1960) o Una vida privada (1962), de Louis Malle, así como el clásico thriller de Philippe de Broca El hombre de Río (1964), protagonizado por Jean-Paul Belmondo.

Debutó como director de largometrajes en 1966 con Esposa ingenua, una comedia romántica ambientada en vísperas de la liberación de Francia durante la Segunda Guerra Mundial y protagonizada por Catherine Deneuve.

Ambos volverían a trabajar juntos en su película de 1975 Mi hombre es un salvaje, coprotagonizada por Yves Montand en el papel de un hombre que vive en soledad en una isla del Caribe y que se ve envuelto en una historia con una novia fugitiva.Entre sus otros trabajos como director se incluyen Tout feu, tout flamme (1982), El húsar en el tejado (1995) o Bon voyage (2003).

CYRANO DE BERGERAC CON GÉRARD DEPARDIEU

Sin embargo, su trabajo más reconocido a nivel internacional es la adaptación cinematográfica de la obra teatral de Edmond Rostand de 1897, Cyrano de Bergerac, protagonizada por Gérard Depardieu en el papel principal.

Tras su estreno mundial en 1990 en Cannes, donde Depardieu ganó el premio al mejor actor, la película tuvo una gran temporada de premios cosechando, entre otros reconocimientos, el Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa, diez premios César del cine francés y cinco nominaciones en la 63.ª edición de los Oscar, entre ellas las de mejor actor y mejor película en lengua extranjera. No consiguió ninguno de los dos premios de la Academia de Hollywood, pero sí ganó el de mejor diseño de vestuario por el trabajo de Franca Squarciapino.

La última película que dirigió Rappeneau fue la comedia dramática Grandes familias, estrenada en 2025 y protagonizada por Mathieu Amalric en el papel de un financiero francés afincado en Shanghái que regresa a casa y descubre que la mansión familiar está a punto de venderse.