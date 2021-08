Muere Jay Pickett, actor de Hospital General, mientras rodaba una escena de su nueva película

Fotograma De A Matter Of Faith - FIVE & TWO PICTURES

MADRID, 2 Ago. (CulturaOcio) -

Jay Pickett, actor conocido por sus trabajos en Hospital General, Port Charles y Soda Springs, ha fallecido a los 60 años mientras rodaba una escena de su nueva película, titulada Treasure Valley.

El intérprete falleció el viernes 30 de julio en Idaho. Jim Heffel, actor y productor de la cinta, confirmó la noticia en Facebook. "Ayer perdí a un buen amigo y el mundo perdió a una gran persona. Jay Pickett decidió cabalgar hacia los cielos. Jay murió sentado en un caballo, listo para atar a un buey en la película Treasure Valley, en Idaho. El camino de un verdadero vaquero. Jay escribió la historia y la protagonizó. También fue coproductor conmigo y Vernon Walker. Realmente lo echaremos de menos. Cabalga como el viento, compañero", escribió.

Travis Mills, también productor del filme, aclaró en Facebook que "no hay una explicación oficial de la causa de su muerte, pero parece haber sido un infarto. Todos los presentes intentaron con todas sus fuerzas mantenerlo con vida". "Estaba haciendo lo que amaba: actuar, montar a caballo, hacer películas", añadió.

Nacido el 10 de febrero de 1961 en Spokane, Washington, Jay Harris Pickett se crió en Caldwell, Idaho. Debutó como actor en 1987 en un episodio de Época de cambios y posteriormente apareció en títulos como Mister Belvedere, El abogado Matlock o Days of Our Lives. En Port Charles dio vida a Frank Scanlon en 762 capítulos. Después fichó por Hospital General, encarnando a David Harper en 61 episodios.

También participó puntualmente en populares series como NCIS: Los Ángeles, El mentalista, Mujeres desesperadas o Dexter. El artista apareció por última vez en Soldier's Heart. Tiene pendiente de estreno las películas The Siege at Rykers Station, Catch the Bullet, Heart of the Gun y Shooting Star.