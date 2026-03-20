Muere Jamie Blanks, director de Un San Valentín de muerte y Leyenda urbana, a los 86 años

Archivo - Imagen de la película Un San Valentín de muerte, dirigida por Jamie Blanks - VILLAGE ROADSHOW PRODUCTIONS / ENTERTAINMENT PICTU

MADRID, 20 Mar. (CulturaOcio) -

El director australiano Jamie Blanks, conocido por las cintas de terror Leyenda urbana o Un San Valentín de muerte, ha fallecido a los 54 años en su casa de Melbourne. Ha sido la familia del cineasta quien ha comunicado su muerte, que se produjo este pasado 16 de marzo.

"Su muerte ha sido inesperada, a pesar de algunos problemas de salud en los últimos años, y se produce en un momento en el que Jamie se estaba preparando para dirigir otra película. Seguía muy activo apoyando a otros cineastas y desarrollando sus propios proyectos", expresó la familia de Blanks en X tras el fallecimiento del actor.

"Cualquiera que tuviera la suerte de conocer a Jamie quedaba inmediatamente impresionado por su talento, su bondad, su humanidad, su generosidad de espíritu y su entusiasmo inagotable por lo que hacía en la vida, pero también -y esto es muy importante- por las personas que lo rodeaban", continúa el texto.

"Ese corazón suyo, grande y hermoso, terminó por rendirse. Ahora lo imaginamos en un lugar mejor, charlando animadamente sobre películas de terror y música con muchas otras personas a las que quería y admiraba y que le han precedido", continuaron sus seres queridos. "Rendidle homenaje viendo una de sus películas o La niebla, de John Carpenter (una de sus películas favoritas que le inspiró a convertirse en cineasta), o escuchando una de sus bandas sonoras", finaliza el comunicado.

BLANKS Y SU TRAYECTORIA EN EL CINE DE TERROR

Blanks nació y creció en la ciudad australiana de Melbourne y se formó en la Swinburne Film School. Tras dirigir una serie de cortos, su gran oportunidad se produjo cuando en 1998 dirigió la cinta de terror adolescente Leyenda urbana. El filme, que contó con estrellas de la talla de Jared Leto, Joshua Jackson y Alicia Witt, recaudó 72 millones de dólares en todo el mundo.

Según él mismo confesó en una entrevista, la oportunidad de dirigir Leyenda urbana le llegó cuando, siendo aún joven y con poca experiencia, recibió los guiones de Scream y Sé lo que hicisteis el último verano porque un agente vio uno de sus cortos de estudiante.

Blanks no llegó a dirigir ninguna de las dos. En el caso de Sé lo que hicisteis el último verano, fue porque Jim Gillespie ya había firmado para dirigirla. No obstante, nueve meses más tarde le ofrecieron dirigir Leyenda urbana basándose en los elementos visibles de un tráiler que montó con tan solo 3.000 dólares y su corto.

Ya en 2001, Blanks regresó al cine de terror con Un San Valentín Sangriento, filme protagonizado por David Boreanaz y Denise Richards. Asimismo, también dirigió otras dos cintas dentro del género: Aviso de tormenta, en 2007, con Nadia Farès y Robert Taylor como protagonistas, y Long Weekend, que, estrenada en 2008, protagonizó Jim Caviezel.

Además, también compuso las bandas sonoras de varias películas; entre las más destacadas se encuentran La chica de la ventana, Electric Boogaloo: La loca historia de Cannon Films y la serie de los 90 El club de la medianoche. Blanks deja en vida a su esposa, Simone; su hijo, Oliver; sus padres y hermanos.