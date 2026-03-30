Muere James Tolkan, actor de Regreso al futuro y Top Gun, a los 94 años - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 30 Mar. (CulturaOcio) -

James Tolkan, actor conocido por sus papeles en Top Gun y la saga Regreso al futuro, falleció el jueves. El intérprete, que murió en Saranac Lake, Nueva York, donde llevaba una vida alejada de los focos junto a su esposa desde hace décadas, tenía 94 años.

La noticia del fallecimiento de Tolkan fue anunciada por un portavoz de la familia, así como por el guionista y productor Bob Gale y en la página web de la saga. El comunicado destacó que el actor murió "en paz y acompañado de sus seres queridos".

Su agente, John Alcantar, también se refirió a su vínculo con el público, destacando que Tolkan adoraba a los fans de Regreso al futuro y disfrutaba muchísimo asistir a las convenciones para seguir en contacto con los seguidores.

Nacido en Michigan en 1931, inició su camino artístico tras una breve etapa en la Marina, encontrando su vocación en el teatro bajo la guía de figuras como Stella Adler y Lee Strasberg. Su trayectoria lo llevó a formar parte del circuito alternativo de Broadway durante más de dos décadas, antes de dar el salto definitivo al cine.

El actor alcanzó gran popularidad por su papel como el severo director Strickland del Instituto de Hill Valley en la primera entrega de Regreso al futuro, la película de 1985 dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd. Un personaje que volvió a interpretar en las secuelas estrenadas en 1989 y 1990.

Otro de sus trabajos más recordados fue su participación en Top Gun (1986), el filme de aviación protagonizado por Tom Cruise donde dio vida al oficial Tom 'Stinger' Jordan. Su carrera en Hollywood también incluyó diversas apariciones en títulos como Sérpico (1973), Juegos de guerra (1983), Masters del universo (1987) o Dick Tracy (1990). También apareció en series de televisión tan populares como Remington Steele, Corrupción en Miami o El príncipe de Bel-Air.

Más allá de su trabajo actoral, Tolkan era conocido por su compromiso con el bienestar animal. Según consigna el sitio oficial de Regreso al futuro, colaboraba activamente con organizaciones de rescate como American Humane.