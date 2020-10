Muere James Redford, hijo de Robert Redford, a los 58 años

MADRID, 20 Oct. (CulturaOcio) -

James Redford, cineasta, activista medioambiental, filántropo y el tercero de los cuatro hijos del legendario actor Robert Redford, ha muerto a los 58 años a causa de una colangitis esclerosante primaria, una enfermedad crónica del conducto biliar de origen autoinmune. Fue su esposa, Kyle Redford, quien confirmó la noticia en Twitter.

"Jamie murió hoy. Estamos desconsolados. Vivió una vida hermosa e impactante y fue amado por muchos. Él será profundamente extrañado. Como su esposa desde hace 32 años, estoy muy agradecida por los dos hijos espectaculares que criamos juntos. No sé qué hubiéramos hecho sin ellos durante los últimos 2 años".

Jamie died today. We’re heartbroken. He lived a beautiful, impactful life & was loved by many. He will be deeply missed. As his wife of 32 yrs, I’m most grateful for the two spectacular children we raised together. I don’t know what we would’ve done w/o them over the past 2yrs. pic.twitter.com/ynDN2jSZ04