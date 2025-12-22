Muere Helen Siff, actriz de Karate Kid o ¡Ave, César!, a los 88 años

COLUMBIA PICTURES - COLUMBIA PICTURES

MADRID, 22 Dic. (CulturaOcio) -

Helen Siff, actriz con una trayectoria de cinco décadas en cine, televisión y teatro, ha fallecido a los 88 años. Según ha informado su familia en un comunicado, la intérprete de películas como Karate Kid, ¡Ave, César! o Zohan: Licencia para peinar murió el jueves 18 de diciembre en Los Ángeles a causa de complicaciones derivadas de una operación tras una "larga y dolorosa enfermedad".

"Quienes trabajaron con Helen la conocieron no solo como una intérprete con talento, sino como alguien que aportaba profesionalidad, entrega y una amabilidad auténtica en cada rodaje", indican los allegados de Siff en el comunicado recogido por The Hollywood Reporter. "Tenía claro que cada papel, por grande o pequeño que fuera, era una oportunidad para sumar algo con sentido a la historia que se estaba contando", añaden.

"Tenía el don poco común de convertir en memorable hasta el papel más pequeño", afirma la familia de Siff sobre una idea que se sostuvo, sobre todo, en la televisión estadounidense. Allí encadenó decenas de apariciones como actriz invitada en dramas judiciales como La ley de Los Ángeles (1986), comedias como Matrimonio con hijos (1987), Will & Grace (1998), Scrubs (2001), Me llamo Earl (2005), Modern Family (2009) o Mom (2013) y ficciones más recientes como S.W.A.T. (2017) o Good Trouble (2019).

En cine, la filmografía de Siff se compone de papeles breves, pero muy identificables dentro de producciones de gran alcance. En Karate Kid (1984) encarnó a una cajera en una de las escenas cotidianas que ayudan a anclar el relato de aprendizaje de Daniel LaRusso y el mítico señor Miyagi. Años más tarde, en Zohan: Licencia para peinar (2008), comedia protagonizada por Adam Sandler, dio vida a la señora Skitzer, un personaje ligado a la trama del salón de belleza. Más adelante, participó en ¡Ave, César! (2016), sátira sobre el Hollywood clásico dirigida por los hermanos Coen donde interpretó a una criada que limpia la casa de Malibú del personaje de Channing Tatum.

Siff también tuvo una carrera constante en teatro En 1993, fue la primera actriz en interpretar el papel de Helga en Grandma Sylvia's Funeral, una comedia ambientada en un funeral judío que se descontrola y que incorpora al público como parte de la experiencia. Además, formó parte de montajes como Lost in Yonkers, pieza del dramaturgo Neil Simon, Over the River and Through the Woods y Lilies of the Field, entre otros trabajos sobre el escenario.