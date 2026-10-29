Muere Elke Sommer, actriz de El premio y El nuevo caso del inspector Clouseau, a los 85 años

Archivo - Muere Elke Sommer, protagonista de El premio y El nuevo caso del inspector Clouseau, a los 85 años - SUPPLIED BY GLOBE PHOTOS, INC / ZUMA PRESS / EUROP

MADRID, 29 Oct. (CulturaOcio) -

Elke Sommer, actriz de El premio, cinta que protagonizó en 1963 junto a Paul Newman y que le valió un Globo de Oro, ha fallecido. La interprete, en cuya filmografía también destacan títulos como Diez negritos, Zeppelin o El nuevo caso del inspector Clouseau, secuela de La pantera rosa, ha muerto a los 85 años a causa de una insuficiencia cardíaca.

La noticia del fallecimiento de Sommer, que tuvo lugar el pasado miércoles en su casa de Bel-Air, la dio a conocer su hijastro, Sebastian Walther, al diario alemán Bild. "Elke falleció tranquilamente alrededor de las diez de la noche. Ahora por fin puede volver a estar con su querido marido", señaló Walther. Su esposo, el hotelero Wolf Walther, había fallecido el pasado 22 de julio.

Hija única, Elke Schletz, verdadero nombre de la actriz, nació en Berlín el 5 de noviembre de 1940. Su padre, Peter, era pastor protestante y falleció cuando ella tenía 14 años; su madre, Renata, se dedicaba a las labores del hogar. A los 17 años, se trasladó sola a Londres, donde pasó un año trabajando como cuidadora de niños en una familia antes de iniciar sus estudios universitarios.

Su primer contacto en el mundo del espectáculo tuvo lugar durante unas vacaciones con su madre en la localidad costera italiana de Viareggio, cuando un desconocido le colocó una banda mientras estaba sentada en una cafetería y la proclamó ganadora de un concurso de belleza. Una fotografía publicada al día siguiente en la prensa llamó la atención de un productor cinematográfico.

Debutó en la gran pantalla en 1959 y, con el impulso del actor y cineasta italiano Vittorio De Sica, inició una trayectoria que, gracias a su dominio de los diferentes idiomas, la llevó a trabajar en producciones italianas, francesas, españolas, británicas y alemanas antes de dar el salto a Hollywood.

Sommer saltó a la industria estadounidense con El premio (1963), un thriller de espionaje dirigido por Mark Robson en el que compartió protagonismo con Paul Newman. Su interpretación le valió el Globo de Oro a la actriz revelación en 1964, distinción que aquel año compartió con Tippi Hedren y Ursula Andress.

Poco después encarnó a Maria Gambrelli, la empleada doméstica sospechosa de asesinato cuya inocencia se empeña en demostrar el torpe inspector Clouseau de Peter Sellers, en El nuevo caso del inspector Clouseau (1964). Dirigida por Blake Edwards, aquella segunda entrega de la saga de La pantera rosa le proporcionó uno de los personajes más recordados de su carrera.

Durante la segunda mitad de los sesenta, Sommer alternó la comedia, el suspense y las aventuras de espionaje junto a algunas de las principales estrellas de Hollywood. Norman Jewison la dirigió en El arte de amar (1965), con James Garner y Dick Van Dyke, y también compartió pantalla con Glenn Ford y Rita Hayworth en La trampa del dinero (1965).

En 1966, Sommer interpretó en El Oscar a una diseñadora de moda que mantenía una relación sentimental con un actor egocéntrico, encarnado por Stephen Boyd. Ese mismo año, dio vida en la comedia de Bob Hope Vaya, me equivoqué de número a una rebelde estrella del cine francés, harta de protagonizar anuncios publicitarios de productos de baño de espuma.

Su filmografía de aquellos años incluyó también Más peligrosas que los hombres (1967), una sátira sobre el control del petróleo saudí en la que dio vida a una asesina lesbiana, y La mansión de los siete placeres (1968), nueva entrega en clave de parodia de las aventuras del agente Matt Helm en la que trabajó con Dean Martin y Sharon Tate.

SU COLABORACIÓN CON MARIO BAVA, PADRE DEL 'GIALLO'

En los años setenta, su regreso al cine europeo dio lugar a una de las etapas más singulares de su trayectoria: su colaboración con Mario Bava. A las órdenes del maestro del terror italiano protagonizó Orgía de sangre (1972), junto a Joseph Cotten, y El diablo se lleva los muertos (1973) en la que dio vida a una turista estadounidense que, durante su estancia en España, cae en las redes de Satanás, interpretado por Telly Savalas.

Con el paso de los años, Sommer compaginó el cine con el teatro y la televisión. Sobre los escenarios protagonizó montajes como Irma la Dulce y otras comedias, mientras que en la pequeña pantalla interpretó a Magda Goebbels en la miniserie Inside the Third Reich (1982) y participó como invitada en distintas series estadounidenses como Hospital o Vacaciones en el mar.

Su actividad artística también abarcó la canción, con varios discos como intérprete de cabaret, y la pintura: celebró su primera exposición a los 24 años y llegó a presentar un programa divulgativo sobre esta disciplina.