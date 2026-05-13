Muere Donald Gibb, actor de Contacto sangriento o La revancha de los novatos, a los 71 años - CANNON INTERNATIONAL

MADRID, 13 May. (CulturaOcio) -

Donald Gibb, actor conocido por sus papeles en filmes como Contacto sangriento o La revancha de los novatos, ha fallecido a los 71 años. Según ha confirmado su hijo a TMZ, el intérprete llevaba un tiempo lidiando con problemas de salud y murió este martes 12 de mayo en su casa de Texas, rodeado de su familia, a causa de complicaciones derivadas de su estado.

"Donald amaba a Dios, a su familia, a sus amigos y a sus fans con todo su corazón. Conocido por su presencia descomunal en la pantalla y por su amabilidad fuera de ella, aportó alegría, risas y recuerdos inolvidables a innumerables personas a lo largo de su vida y su carrera", expresa en un comunicado la familia de Gibb.

"Por encima de todo, Donald valoraba su fe y a las personas que quería. Su fortaleza, generosidad y espíritu nunca serán olvidados por quienes tuvieron el privilegio de conocerle personalmente ni por los numerosos fans cuyas vidas marcó a lo largo de los años", continúan los allegados del difunto en el escrito. "Pedimos oraciones y privacidad para la familia durante este momento difícil mientras celebramos una vida bien vivida y un legado que continuará para siempre", añaden.

DONALD GIBB (1954-2026)

La carrera de Gibb no se entiende sin sus inicios en el ámbito deportivo. Nacido en Nueva York el 4 de agosto de 1954 y criado en California, el actor estudió en la Universidad de Nuevo México con una beca de baloncesto antes de trasladarse a la Universidad de San Diego, donde jugó al fútbol americano. Poco después firmó con los San Diego Chargers, equipo de la NFL, pero una lesión tras un accidente de tráfico alteró sus planes y acabó orientando su trayectoria hacia la interpretación.

Con 1,93 metros de altura y un físico corpulento, los primeros trabajos de Gibb en Hollywood estuvieron ligados a personajes físicamente intimidantes como secuaces, porteros de discoteca, matones o tipos duros. Así apareció en títulos como La gran pelea (1980), El pelotón chiflado (1981) y Conan, el bárbaro (1982) antes de obtener su primer gran papel con La revancha de los novatos (1984), gamberra comedia universitaria donde dio vida a Ogro, un deportista tan bruto como poco brillante que se convirtió en uno de los personajes más recordados de la saga.

Reconocido también por su capacidad para la comedia, el actor encadenó durante los años 80 títulos como Los albóndigas atacan de nuevo (1984), Perdidos en América (1985), Transylvania 6-5000 (1985), Jocks (1986) y Me siguen llamando Bruce (1987). En 1987 retomó el papel de Ogro en La revolución de los novatos (1987) y volvió a encarnarlo en el telefilme La revancha de los novatos IV (1994).

Otro de sus papeles más recordados llegó con Contacto sangriento (1988), la película de artes marciales protagonizada por Jean-Claude Van Damme. En ella interpretó a Ray Jackson, un fanfarrón luchador estadounidense que servía de contrapunto cómico al personaje de Van Damme. Gibb fue el único intérprete de Contacto sangriento que retomó su personaje en la secuela, Bloodsport II: La mano de hierro (1996). Entre sus últimos trabajos en la gran pantalla figuran Los federales (1998), Durango Kids (1999) y Hancock (2008).

En televisión, mantuvo una carrera constante como actor secundario, especialmente para encarnar a personajes de aspecto amenazante como delincuentes, presos, porteros y moteros. Apareció en series como 1st & Ten, Weird Science, Paso a paso y Stand By Your Man, El coche fantástico, A través del tiempo, Seinfeld, MacGyver, Magnum, Juzgado de guardia, Cheers, Expediente X y El equipo A.