Muere el director de El Rey León, Roger Allers, a los 76 años

MADRID, 19 Ene. (CulturaOcio) -

Roger Allers, codirector del clásico de Disney El rey león y colaborador durante años en diferentes producciones de la compañía como Oliver y su pandilla, Aladdin o El emperador y sus locuras, ha fallecido a los 76 años.

La muerte de Allers fue confirmada por el veterano supervisor de efectos visuales Dave Bossert, quien honró a su amigo y colaborador en Facebook. "Me entristece profundamente la noticia de que nuestro amigo Roger Allers ha emprendido su próximo viaje", escribiró Bossert que destaca que el fallecido era "un artista y cineasta extraordinariamente dotado, un verdadero pilar del renacimiento de Disney Animation".

"Roger tenía un espíritu alegre y luminoso, y el mundo es más sombrío sin él. Descansa en paz, amigo mío. Hasta que nos volvamos a encontrar al otro lado", concluye Bossert.

Bob Iger, director ejecutivo de Disney, rindió homenaje a Allers en un comunicado publicado en Instagram en el que se refirió a él como "un creador visionario cuyas numerosas contribuciones a Disney perdurarán durante generaciones".

"Comprendía el poder de una gran narración: cómo los personajes inolvidables, la emoción y la música pueden unirse para crear algo atemporal. Su trabajo ayudó a definir una era de la animación que sigue inspirando al público de todo el mundo, y estamos profundamente agradecidos por todo lo que aportó a Disney. Nuestros corazones están con su familia, amigos y colaboradores", señala Iger.

Allers dirigió El rey león junto con Rob Minkoff, pelícla de animación estrenada en 1984 y que se está considerado como uno de los grandes clásicos modernos de Disney. El filme de animación recaudó 771 millones de dólares en todo el mundo. Su remake fotorrealista, dirigido por Jon Favreau en 2019, es una de las películas más taquilleras de todos los tiempos, con más de 1.600 millones de dólares en todo el mundo.

Otros de sus trabajos como director de animación incluyen la aventura de animales Colegas en el bosque en 2006, el cortometraje nominado al Oscar La pequeña cerillera también estrenado en 2006 y el largometraje de 2014 El profeta de Kahlil Gibran.

Allers también trabajó como guionista y desarrollador de historias para películas de Disney como Aladdín, Oliver y su pandilla, El emperador y sus locuras y Hermano oso. También contribuyó a la película El rey león 3: Hakuna Matata, lanzada directamente en DVD.