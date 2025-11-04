Muere Diane Ladd, actriz tres veces nominada al Oscar y madre de Laura Dern, a los 89 años

MADRID, 4 Nov. (CulturaOcio) -

Diane Ladd, actriz nominada al Oscar por Alicia ya no vive aquí (1974), Corazón salvaje (1990) y El precio de la ambición (1991) y madre de la actriz Laura Dern, ha fallecido a los 89 años. Según ha confirmado un representante de su hija a Variety, la intérprete murió el lunes 3 de noviembre en su residencia de California. No se ha comunicado la causa del deceso.

"Mi heroína absoluta y mi enorme regalo de madre, Diane Ladd, falleció esta mañana en casa conmigo a su lado. Fue la mejor hija, madre, abuela, actriz, artista y espíritu empático que uno podría soñar. Fuimos afortunados de tenerla. Ahora vuela junto a sus ángeles", ha expresado Dern en un comunicado difundido a la prensa estadounidense.

"Diane fue una actriz formidable y siento que fue como un 'tesoro oculto' hasta que se cruzó con David Lynch. Cuando la eligió para interpretar a la madre de Laura en Corazón salvaje, el mundo entendió de verdad su brillantez", ha manifestado Bruce Dern, exmarido de Ladd, padre de Laura Dern y actor nominado al Oscar por Nebraska y El regreso. "Fue muy valiosa como miembro de la junta nacional del sindicato de actores, aportando el punto de vista de una actriz de verdad. Vivió una buena vida y veía las cosas tal cual eran. Fue una gran compañera para sus colegas", añade el intérprete.

Aunque en su homenaje aplaude la talla profesional y humana de Ladd, a quien la describe como "divertida, ingeniosa y elegante", Dern subraya qué para él es "lo más importante": "Fue una madre maravillosa para nuestra increíble hija prodigio. Y por eso le estaré eternamente agradecido".

SCORSESE, LYNCH O POLANSKY

Nacida el 29 de noviembre de 1935 en Misisipi como Rose Diane Ladner, a lo largo de siete décadas Ladd acumuló más de un centenar de títulos entre cine y televisión. Entre sus primeros créditos destaca Chinatown (1974), de Roman Polanski, donde encarnó a Ida Sessions. Ese mismo año trabajó bajo la dirección de Martin Scorsese en Alicia ya no vive aquí y su papel le valió su primera nominación de al Oscar como a mejor actriz de reparto. La popularidad de la película generó la serie Alice, por la que la intérprete ganó el Globo de Oro en 1981.

Con David Lynch alcanzó una de sus cimas creativas. Su papel como Marietta Fortune, la madre posesiva y feroz de Lula (Laura Dern) en Corazón salvaje (1990), le brindó otra candidatura al Oscar en un largometraje que conquistó la Palma de Oro de Cannes. Un año después llegó El precio de la ambición (1991), de Martha Coolidge, por la que tanto Ladd como Dern fueron nominadas al Oscar. Hasta la fecha, ambas son el primer y único dúo de madre e hija en ser nominadas por la Academia por la misma película.

Su versatilidad abarcó el drama y la comedia popular. Fue Nora Griswold en el clásico navideño ¡Socorro! Ya es Navidad (1989) y dejó interpretaciones de peso en títulos como Fantasmas del pasado (1996), Primary Colors (1998) o 28 días (2000). En televisión mantuvo presencia constante durante décadas, con nominaciones al Emmy por La Doctora Quinn (1993), Grace al rojo vivo (1994) y Touched by an Angel (1997), y con trabajos más recientes como la aclamada Iluminada (2011), esta última junto a su hija.

La relación artística entre Ladd y Dern se remonta a la infancia de la hija, que llegó a aparecer sin acreditar en cintas de su madre. Ya de adultas, coincidieron con papeles importantes en Corazón salvaje y El precio de la ambición, y volvieron a cruzarse en Ruth, una chica sorprendente (1996), el telefilme de CBS El asedio (1996), la comedia sureña Daddy and Them (2001), el drama sanitario Negligencia médica (2002) y el universo lynchiano de Inland Empire (2006).

En televisión, Ladd interpretó a la madre del personaje de Dern en Iluminada (2011-2013) y en 2023 publicó junto a ella el libro de conversaciones Honey, Baby, Mine: A Mother and Daughter Talk Life, Death, Love (and Banana Pudding), fruto de su recuperación tras una grave enfermedad pulmonar diagnosticada en 2018.

Comprometida con los derechos laborales de su gremio, Ladd fue miembro de la junta nacional del sindicato de actores en distintos periodos, una labor reconocida por la propia organización. En 2010, compartió una ceremonia muy poco habitual en el Paseo de la Fama de Hollywood, donde recibió una estrella contigua a las de Laura Dern y Bruce Dern en un acto conjunto.