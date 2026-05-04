Muere Beau Starr, actor de Halloween o Uno de los nuestros, a los 81 años

Muere Beau Starr, actor Halloween o Uno de los nuestros, a los 81 años - RANCAS INTERNATIONAL FILMS

MADRID, 4 May. (CulturaOcio) -

Beau Starr, actor conocido por su trabajo en títulos como Uno de los nuestros, Halloween 4: El regreso de Michael Myers o Speed: Máxima potencia, ha fallecido a los 81 años. Según reveló su hermano menor a TMZ, el intérprete murió el pasado 24 de abril en Vancouver, debido a causas naturales.

En declaraciones al medio estadounidense, el también actor Mike Starr expuso que su hermano era muy querido por todos aquellos que le conocían, lo describió como "una persona única y especial" y remarcó la influencia que tuvo en su propia vida.

Por su parte, Christopher Serrone, que fue compañero de reparto del actor en Uno de los nuestros, compartió la noticia con un tributo en sus redes sociales. "Con gran pesar, me veo obligado a comunicarles el triste fallecimiento de Beau Starr. Mike Starr me ha pedido que haga este anuncio", escribió en su cuenta de Instagram.

"Beau disfrutó de una vida plena y llena de sentido. Fue hijo, hermano, padre, abuelo, actor y jugador de la NFL y la CFL. Les pido que dediquen un momento a recordar junto a mí a una gran persona. Que descanse en paz", añadió Serrone, que acompañó su mensaje con una serie de imágenes de Starr.

LA CARRERA DE BEAU STARR

Starr obtuvo su primer papel en televisión en 1979, en la serie Bizarre. Antes de eso, fue jugador profesional de fútbol americano en los New York Jets, los Montreal Alouettes y los Hamilton Tiger-Cats.

Tras su debut en la pequeña pantalla, el intérprete siguió trabajando en cine y televisión, apareciendo en títulos como Apartamento para tres, El coche fantástico, Canción triste de Hill Street, Fletch, el camaleón, El equipo A, Dos contra el crimen o Fall Guy. En 1988 dio vida al sheriff Ben Meeker en Halloween 4: El regreso de Michael Myers, papel que retomaría el año siguiente en Halloween 5: La venganza de Michael Myers.

En 1990, Starr trabajó a las órdenes de Martin Scorsese en Uno de los nuestros, encarnando al padre del personaje de Ray Liotta, Henry Hill. Otros de sus proyectos incluyen Los hombres de azul, Arma perfecta, 2000 Malibu Road, Speed: Máxima potencia, Nunca hables con extraños o Invasión (Últimos días del planeta).