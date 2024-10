Muere la actriz de Tootsie y El jovencito Frankenstein Teri Garr a los 79 años

MADRID, 30 Oct. (CulturaOcio) -

Teri Garr, actriz conocida por sus papeles en peliculas como El jovencito Frankenstein o Tootsie, ha fallecido. La intérprete tenía 79 años.

Garr murió el 29 de octubre en Los Ángeles, después de 20 años luchando contra la esclerosis múltiple. En una entrevista con CNN concedida en 2002 hablo públicamente por primera vez sobre su diagnóstico. "Creo que todo el mundo se asusta cuando escucha algo así. No hay mucha información al respecto. Y mucha gente no sabe que no es tan malo. Quiero decir, sigo con mi vida", declaró.

Nacida el 11 de diciembre de 1944 en Ohio (Estados Unidos), Garr comenzó su carrera artística como bailarina. En sus primeros trabajos apareció como bailarina o extra en títulos como Cita en Las Vegas de Elvis Presley.

Posteriormente comenzó a trabajar como actriz, consiguiendo roles puntuales en series como Batman, El show de Andy Griffith o Star Trek: La serie original. Garr estudio interpretación junto a Jack Nicholson, con quien compartió planos en Head en 1968. Además, en 1972 se convirtió en un personaje habitual en The Sonny and Cher Show.

Su gran papel le llegó junto a Gene Wilder en la comedia clásica de Mel Brooks, El joven Frankenstein. En aquella película de 1974 dio vida a la asistente del Dr. Frederick Frankenstein, Inga. El otro papel que definió la carrera de la actriz fue junto a Dustin Hoffman en la película de Sydney Pollack, Tootsie, producción por la que consiguió una nominación al Oscar en la categoría de mejor actriz de reparto.

Su filmografía incluye otros títulos destacados como La conversación o Corazonada de Francis Ford Coppola; Encuentros en la tercera fase de Steven Spielberg; Jo, ¡qué noche! de Martin Scorsese; Michael de Nora Ephron; Pret-a-porter de Robert Altman o Dos tontos muy tontos.

En televisión, trabajó en series como Friends, Urgencias, MASH, Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales o Sabrina, cosas de brujas. El último trabajo de Garr data de 2011, cuando participó en la serie de television How to Marry a Billionaire.